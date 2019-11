Bella Thorne, ragazza di Benji/ “Adoro amare due persone allo stesso momento”

Bella Thorne non è solo la ragazza di Benji, il biondino del duo musicale Benji & Fede amatissimo dalle ragazzine. Per chi non la conoscesse, Bella è una delle star americane più in voga del momento. La ex ragazza di Disney Channel, infatti, si è affermata come attrice recitando in diverse pellicole di successo e non solo. Recentemente ha deciso anche di darsi al porno con il primo film porno dal titolo “Her & Him” pubblicato sul canale PornHub che le è valso anche un premio! Una carriera in ascesa quella dell’attrice che è anche una star dei social dove pubblica foto in pose ammiccanti oppure come ha fatto da poco completamente nuda sotto la doccia. Una cosa è certa: Bella è una che sa come stupire e come attirare l’attenzione mediatica su di sè considerando anche le recenti dichiarazioni sulla sua sessualità.

Bella Thorne: “discriminata a Hollywood per la mia bisessualità”

Bella Thorne è bisessuale. A confessarlo è stata proprio l’attrice rispondendo ad una domanda da parte di un fan sui social. Una confessione che le ha causato non pochi problemi come ha raccontato durante un’intervista rilasciata al Gay Times: “c’è stato qualcuno nel mondo della recitazione che non ha gradito il mio coming out. Lo stesso qualcuno che che, subito dopo, mi ha perfino cancellato un provino”. L’attrice ha anche raccontato che le è capitato di perdere un ruolo proprio per la sua natura: “certo, non è come se qualcuno ti dicesse direttamente che non ti assume perchè sei gay, però ti restituisce la misura di quanto le persone intorno a te cambino dopo una rivelazione del genere, di come comincino a trattarti, a guardarti in modo diverso. Improvvisamente ti parlano come se camminassero su gusci d’uovo. In questo business è proprio questo atteggiamento che rende tutto molto ovvio”. Polemiche a parte, Bella non nasconde di essere aperta ad una relazione poliamorosa.

Bella Thorne: Benji e il poliamore

L’attrice americana, legata sentimentalmente a Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede, non ha mai nascosto la sua natura, ma anche la sua predisposizione a vivere una relazione poliamorosa. Intervistata da Cosmopolitan, Bella Thorne ha detto: “ovviamente non è facile far coesistere una relazione poliamorosa. Ora sto con Ben e non sto cercando nessun’altra ragazza. Ma se tu dovessi cercare anche una ragazza, beh, non è facile. Perché sia lui che lei dovrebbero letteralmente scopare tra di loro. Capisci che intendo? Deve esserci la giusta alchimia anche tra loro due”. L’attrice de “Il sole all’improvviso” già in passato ha vissuto una relazione poliamorosa: “mi è capitato un paio di volte e l’ho trovato bellissimo. Adoro amare due persone allo stesso momento, raccontarci le cose dentro una stanza tutti insieme. Provo sempre a far funzionare la cosa perché mi rende sempre molto felice”. Alcune settimane fa è stata proprio Bella a pubblicare una foto sui social in cui abbracciava Alex Martini, una giovane ragazza che sembrerebbe essere la nuova ragazza. Ad accompagnare la foto, la seguente didascalia “è molto dolce, è la prima ragazza con cui sono uscita che si rivela timida davanti a una macchina fotografica”. Da parte di Benji nessuna gelosia visto che ha commentato la foto scrivendo: “Siete deliziose, ragazze”.



