BELLA THORNE: “IL MIO FILM PORNO”/ La fidanzata di Benji Mascolo regista per Pornhub

Sembrano essere ormai archiviati per Bella Thorne i tempi di Disney Channel. Dopo essersi dichiarata qualche tempo fa pansessuale, la fidanzata di Benji Mascolo ha dichiarato di aver girato per la prima volta un film…porno. Lo riporta il Daily Mail, sostenendo che la 21enne abbia deciso di mettersi dietro la macchina da presa realizzando il film per il noto sito “Pornhub”. Il titolo della pellicola? “Her and Him”, un film che Bella Thorne ha definito “bellissimo ed etereo”. La trama secondo la regista ruota attorno alle dinamiche di una coppia eterosessuale che dà vita ad una sorta di lotta di potere: “Il film esplora la relazione tra maschio e femmina e la lotta per il predominio”. Del film è già stato diffuso un primo trailer e un video del “making of”. Riscuoterà il successo che Bella Thorne crede di meritare?

BELLA THORNE: “ECCO IL MIO FILM PORNO”

Per ora c’è da dire che Bella Thorne ha ricevuto per il suo film porno da regista i complimenti del vice presidente di Pornhub, Corey Price, che ne ha elogiato creatività e immaginazione. Quel che è certo è che l’attrice non teme di alienarsi le simpatie dei “benpensanti”. Queste le sue parole:”Se pensate che il porno sia imbarazzante beh, mi dispiace che vi sentiate a disagio, ma non fate sentire così anche le persone che, al contrario, lo apprezzano”. Idee chiare per Bella Thorne, nell’attesa di vedere – per chi lo vorrà – il suo film, che verrà presentato per la prima volta all’Oldenburg Film Festival che si terrà in Germania dall’11 al 15 settembre. Lei è già entusiasta:”Girarlo è stato piuttosto interessante perché sul set abbiamo assistito a delle vere scene di sesso, cosa che non mi era mai capitata prima. Penso sia un ambiente piuttosto divertente”.

