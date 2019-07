BELLA THORNE/ L’attrice rivela: “Sono pansessuale, posso essere attratta da chiunque”

Bella Thorne, attrice americana conosciuta in Italia per essere l’attuale fidanzata di Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede, ha dichiarato apertamente alla stampa di essere pansessuale. Nessuna novità, del resto poco tempo fa la giovane star di Disney Channel aveva chiaramente dichiarato di essere bisessuale, ma oggi ha ritrattato dicendo di essere attratta da chiunque. “Ho scoperto invece che posso essere attratta da chiunque, a prescindere dalla sua identità di genere” ha detto la Thorne in occasione di un’intervista rilasciata durante la trasmissione Good Morning America. Una scelta d’amore uguale a quella protesta da Miley Cyrus e tantissime star del cinema americano e non solo.

Bella Thorne come Miley Cyrus: “sono pansessuale”

L’amore non ha limiti né tantomeno di generi. Lo sa bene Bella Thorne, la star hollywoodiana, che ha dichiarato di essere pansessuale proprio come la cantante Miley Cyrus. “Sono pansessuale, in realtà lo ero già, ma non lo sapevo” ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla trasmissione Good Morning America. “Qualcuno mi ha spiegato il significato della parola e mi ci sono ritrovata. Mi piace ciò che mi piace, non importa che sia maschio, o femmina, o qualsiasi altra cosa. Io posso essere attratta da chiunque, a prescindere dalla sua identità di genere” ha detto la Thorne che al momento è felicemente fidanzata con Benjamin Mascolo incontrato a Los Angeles in occasione del Festival Coachella.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo: “non riuscivo a smettere di guardarlo”

“Mi piace un essere vivente per la sua personalità” ha detto Bella Thorne che si professa pansessuale allungando così la lista delle persone che non badano al genere sessuale di una persona, ma alla loro personalità. Una scelta coraggiosa per la giovane attrice, che al momento è impegnata con Benjamin Mascolo dei duo Benji&Fede. “Ci siamo incontrati al Festival Coachella” ha raccontato l’attrice che parlando del primo appuntamento ha rivelato: “gli ho fatto una sorta di questionario, il gioco delle 21 domande. Quella sera, a cena, non riuscivo a smettere di guardarlo, era davvero attraente”. Un rapporto importante che lo stesso Benjamin ha commentato così: “sto imparando tanto da lei, prima di conoscerla pensavo di avere la mente aperta. Invece ho capito quanto le mie idee fossero ristrette. Grazie a lei mi sto aprendo a ogni possibilità”.



