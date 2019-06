Bella Thorne piange: accuse di Whoopi Goldberg/ Foto nuda “sei una pazza!”, e Benji…

Dopo lo scandalo delle foto nuda hackerate, Bella Thorne, ex stellina Disney, ha dovuto fare i conti anche con le critiche durissime di Whoopi Goldberg. Talmente dure da averla fatta scoppiare in lacrime in una serie di Storie su Instagram. E così, dopo aver avuto il coraggio e la forza di rendere noto il vergognoso ricatto di un hacker, entrato in possesso di alcuni suoi scatti intimi, Bella Thorne ha deciso di essere lei stessa a divulgarle, pur di non cadere nel suo ricatto. Ora però, la fidanzata di Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede si è trovata di fronte ad una critica senza eguali da parte di un’altra donna. L’attrice afro-americana, intervenuta durante una puntata tv di “The View”, di cui è conduttrice, ha criticato fortemente il comportamento della Thorne, commentando: “Se sei famoso non mi interessa quanti anni hai. Non posti foto nude di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace… Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l’account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”. Davanti a parole simili, la giovane attrice è intervenuta su Instagram senza riuscire a trattenere il pianto.

BELLA THORNE PIANGE DOPO LE ACCUSE DI WHOOPI GOLDBERG

In una serie di Storie sul social fotografico, Bella Thorne ha replicato alle accuse di Whoopi Goldberg: “Sei così pazza per aver pensato cose così terribili in una situazione così delicata. Una ragazza non può mandare al suo fidanzato che le manca delle foto di lei che sono sexy?”, ha detto piangendo. “Sono offesa per chi si è suicidato per colpa di chi ha pubblicato le sue foto. Il tuo punto di vista è davvero terribile e spero tu cambi idea dal momento che sei in uno show e parli a giovani ragazze”, ha aggiunto sempre in lacrime. Ad intervenire in sua difesa è stato anche il fidanzato Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede che si è detto da sempre dalla parte di Bella, al punto da aggiungere: “Invece di condannare l’hacker che ha violato la privacy di una persona, come un ladro che entra in casa, si accusa Bella per aver tenuto delle foto sexy sul suo telefono…. E’ assurdo, che una donna condanni un’altra donna…”. Quindi, rivolgendosi al volto di Sister Act si è lasciato andare un eloquente: “Vergognati!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA