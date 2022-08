Bella Thorne scorda Benjamin Mascolo per il producer?/ Arriva il bacio con Mark Emms

Benjamin Mascolo e Bella Thorne: lei bacia il producer, la rottura é definitiva

Hanno appassionato i fan nel mondo con la loro lovestory intensa e oltre confini, Benjamin Mascolo ex Benji del suo Benji e Fede e Bella Thorne, e dopo due mesi dalla rottura choc che ha sconvolto l’occhio pubblico l’attrice e cantante dimostra di aver già voltato pagina in amore. O almeno questo é quanto trapela dallo spazio esclusivo che Mail online ha dedicato all’ultimo avvistamento di Bella Thorne con un fascinoso moro, che si presenta come l’opposto del cantante italiano Benji.

BOB DYLAN ‘CITA’ MODUGNO/ Anche ‘Volare’ in “The philosophy of modern song”

La diva americana, stando a quanto trapela dalle esclusive immagini della curiosa paparazzata, sembra aver dimenticato presto Benjamin Mascolo buttandosi tra le braccia del producer Mark Emms. Con il produttore Bella é stata avvistata in un recente weekend che la presunta coppia ha trascorso con un gruppo di amici, sull’isola greca e meta di attrazione turistica dalla bellezza naturale suggestiva, Mykonos. E non é mancato neanche il bacio passionale tra i due presunti piccioncini vip, che suggella quindi la rottura definitiva tra Bella e Benji.

Maneskin, esplode il caso censura agli MTV Video Music Awards/ C'entra il perizoma..

Il bacio tra Bella e Mark Emms

Il romantico e travolgente kiss si é a quanto pare registrato sul tender, mentre i due si apprestavano a far rientro a bordo dello yacht che li ha ospitati subito dopo un pomeriggio trascorso in uno dei beach club più cool dell’isola greca.

Come ripreso dagli esperti e i siti di gossip d’oltre manica, l’attrice e postar statunitense avrebbe in definitiva superato lo choc accusato per via della fine della lovestory con Benji, con il quale lei ha condiviso emozioni intense al cardiopalmo nel corso degli ultimi due anni.

Nel frattempo sui social l’opinione generale dei fan della ormai ex coppia si divide tra chi ritiene che Bella non abbia dimenticato in realtà Benji per il producer nonostante la fuga d’amore con Mark, e chi invece spegne ogni speranza su un possibile ritorno di fiamma per l’ex coppia italo-americana.

Ozzy Osbourne ed Eric Clapton, lite per Gesù/ Il duetto, la fede e il finto satanista













© RIPRODUZIONE RISERVATA