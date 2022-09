BellaMa’ di Pierluigi Diaco oggi 14 settembre non va in onda/ Perché? Su Rai2 spazio alla Coppa Davis

Perché BellaMa’ di Pierluigi Diaco oggi 14 settembre non va in onda

BellaMa’, lo show condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, oggi 14 settembre 2022 non va in onda. Il talk show viene infatti sostituito oggi dallo sport. BellaMa’ lascia infatti spazio alla Coppa Davis. Vanno infatti in onda a partire dalle 15 tre incontri che fanno la puntata di BellaMa’ di oggi ma anche quella di venerdì. Stessa cosa vale per Vorrei dirti Che…, il nuovo show di Elisa Isoardi che ha fatto recentemente il suo esordio su Rai2.

Questa settimana si gioca in diretta la fase a gironi della Coppa Davis – (girone bolognese con Italia, Argentina, Svezia e Croazia). Come fa sapere Davidemaggio, “tutte le partite sono trasmesse dalla Rai – i match stranieri su Rai Sport, quelli dell’Italia su Rai 2 – e per la prima volta da Sky.” In campo gli attesissimi Berrettini e Sinner che giocheranno alle 15 oggi pomeriggio contro la Croazia, venerdì 16 settembre contro l’Argentina e domenica 18 settembre contro la Svezia.

BellaMa’ di Pierluigi Diaco lascia spazio alla Coppa Davis: gli appuntamenti

BellaMa’ di Pierluigi Diaco non va dunque in onda oggi 14 settembre 2022. Torna regolarmente in onda domani per poi fermarsi ancora una volta venerdì.

Questo, intanto, lo schema delle partite dell’Italia in Coppa Davis di questi giorni:

mercoledì 14 settembre Croazia-Italia: ore 15 su Rai 2, SkySport Uno e SkySport Tennis

venerdì 16 settembre Italia-Argentina: ore 15 su Rai 2 e SkySport Uno (su SkySport Tennis solo fino alle 16)

domenica 18 settembre Italia-Svezia: ore 15 su Rai 2, SkySport Uno e SkySport Tennis

