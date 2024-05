BellaRai2, gaffe di Pierluigi Diaco con Simona Ventura e Paola Perego/ “Veramente Citofonare Rai2 è finito”

Pierluigi Diaco, gaffe clamorosa con Simona Ventura e Paola Perego: “Seguite Citofonare Rai2…” ma è finito

C’è stato spazio anche per una clamorosa gaffe di Pierluigi Diaco nella serata evento BellaRai2 dedicata ai 70 anni della nascita del secondo canale. Tanti gli ospiti che attraverso ricordi e aneddoti in libertà hanno ricordato i grandi conduttori ed artisti che hanno fatto grande la rete come Raffaella Carrà e Gianfranco Funari. E parlando di Rai2 non potevano mancare le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego che negli anni ’90 e 2000 macinavano ascolti con i loro programmi.

Alessio Orsingher, chi è il marito di Pierluigi Diaco/ Il primo incontro ad una festa e poi...

Le due attualmente sono al timone di Citofonare Rai2, talk domenicale che stagione dopo stagione puntata dopo puntata ha ottenuto un ottimo riscontro con gli ascolti e per questo è già stata confermata la prossima stagione. Nel salutarle, però, Pierluigi Diaco ha commesso una gaffe: “La domenica mattina, non prendete impegni perché…” A questo punto, però, Paola Perego lo ha interrotto e corretto: “No, veramente abbiamo finito la settimana scorsa” Citofonare Rai2, infatti, ha già salutato il suo pubblico domenica scorsa, grave che un conduttore che vuole ricordare Rai2 ignori i palinsesti attuali di quella rete.

Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ Il conduttore: "lui è l’amore della mia vita: amico e confidente"

BellaRai2, Pierluigi Diaco fa un gaffe e scoppia l’ironia web: “Non sa il palinsesto attuale”

La gaffe di Pierluigi Diaco con Simona Ventura e Paola Perego ha scatenato l’ironia del web. Un utente su X ha scritto: “Saprà tutto della storia di Rai2 (a modo suo) ma del palinsesto attuale già è tanto quando gli cede la linea il conduttore di Ore14…” Un altro ha scritto: “Ahahaha lui che manco sa che hanno chiuso”. Ed in generale non mancano le critiche per il programma uno su tutti: “Ma chi sta facendo credere a Pierlugi Diaco di essere il nuovo Paolo Limiti?” Mentre un altro sentenzia: “BellaRai2 è brutto”











© RIPRODUZIONE RISERVATA