Belle & Sebastien, l’avventura continua/ Su Rai 1 continuano le avventure del famoso cane, 25 dicembre 2023

Nella giornata di Natale, oggi, 25 dicembre, alle ore 14.05 Rai 1 punterà su Belle & Sebastien – L’avventura continua. Il titolo cinematografico è di genere family e avventura ed è stato realizzato in Francia nel 2015, tratto da un soggetto di Cécile Aubry. Il canadese Christian Duguay ha curato la regia e ha acquisito successo in tempi recenti grazie alle serie televisive.

Il giovane Hitler e I Medici. La sceneggiatura è stata attribuita a Cécile Aubry, Juliette Sales e Fabien Suarez, con produzione di Radar Films, fotografia di Christophe Graillot, montaggio di Oliver Gajan e musiche di Armand Amar.

Nel cast, Félix Bossuet, interpreta ancora Sebastien

Protagonista del secondo film, dei tre realizzati, è sempre il giovanissimo interprete Félix Bossuet, che ha preso parte, infatti, anche al prequel, Belle & Sebastien della pellicola e ai film Mon roi – Il mio re e Mister Chocolat. Con lui vediamo Tchéky Karyo, nominato al premio César nel 1983 per La spiata e famoso per L’orso e Nikita. Sono presenti insieme a loro sul set anche Margaux Chatelier, Thierry Neuvic e Urbain Cancelier.

La trama di Belle & Sebastien, l’avventura continua

La trama di Belle & Sebastien, l’avventura continua è ambientata nel secondo dopoguerra, con il villaggio di Saint Martin in festa per la fine del cruento conflitto. Sebastien vive insieme a César e al cane femmina Belle, ma tutto peggiora quando si diffonde la notizia della morte della mamma di Angélina durante un incidente aereo. La famiglia è avvolta dal lutto, ma si mette in cerca della madre, convinta che non sia deceduta. Si apre così un viaggio lungo e laborioso, che vede anche la partecipazione del pilota Pierre, che in realtà è parente di César e cerca Angélina in cambio di denaro. Padre e figlio litigano, ma i tre si recano presso le Alpi italiane per fare luce sul caso della madre di famiglia.

La situazione peggiora nel momento in cui l’aereo viene costretto a un atterraggio d’emergenza ed è in condizioni critiche. Sebastien parte da solo e viene accompagnato da Gabriella, una ragazza travestita da maschio. Il ragazzino scopre anche l’amore tra Pierre e Angélina, mentre la missione va avanti con il fondamentale contributo di Belle. La madre viene trovata viva, seppur ferita, rinchiusa in una grotta a causa di un incendio. Sebastien e Pierre si abbracciano, essendo padre e figlio, e tutto si aggiusta per la nascita di una nuova famiglia.











