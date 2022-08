Belle & Sebastien/ Su Rai 1 il film con Felix Bousset

Belle & Sebastien lo vedremo in onda oggi, lunedì 1 agosto, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Si tratta di un film d’avventura del 2013, distribuito da Notorios Pictures e prodotto da Radar Films, Epithète Films. La regia è di Nicolas Vanier. In diciassette anni di carriera ha diretto cinque film.

L’attore principale è il piccolo Félix Bossuet. La sua prima esperienza cinematografica è stata recitando sul set di Belle e Sebasitne nel 2013. La parte di César è stata affidata all’attore e sceneggiatore Tchéky Karyo. In quarantuno anni di carriera ha interpretato cinquantaquattro film e due serie televisive quali Zero Zero Zero dove ha curato anche la sceneggiatura e Il nome della Rosa. Nel 1983 ha ottenuto una nomination al César come migliore attore emergente per La spiata. Nel cast troviamo anche Margaux Chatelier, Andreas Pietshmann e Dimitri Storoge.

Belle & Sebastien, la trama del film

Belle & Sebastien racconta la bella avventura tra due amici inseparabili: il cane Belle e il ragazzino Sebastien. Il bambino di otto anni vie sulle Alpi con Cèsar che gli fa da nonno e accudisce un gregge di pecore. Con lui c’è anche la nipote Angélina, molto protettiva nei riguardi di Sebastien.

La storia è ambientata nel 1943, i tedeschi stanno avanzando. Nel villaggio Saint-Martin-de-Queyrières, gli abitanti aiutano gli ebrei alla fuga facendogli raggiungere la Svizzera. L’impresa non è molto complicata a parte la presenza di una bestia misteriosa che da tempo attacca le persone e anche i greggi facendo una carneficina. Nel frattempo Sebastien conduce una vita tranquilla, nella baita in compagnia dell’anziano César e di Angelina.

Dopo la morte dei suoi genitori sono loro che si sono presi cura del bambino, ma le giornate trascorse sui monti, lo fanno isolare dagli altri suoi coetanei. Un giorno però succede qualcosa che porta nelle giornate di Sebastien gioia e divertimento. Sulla via per Saint-Martin incontra un grosso cane sporco di fango e malandato. Per gli abitanti del posto sarebbe lui la temuta bestia, in realtà Sebastien se ne innamora e le dà il nome di Belle, tra i due nasce una bella amicizia. Per proteggere il cane il bambino tiene nascosta la sua esistenza, fino a quando un giorno lungo la strada si imbatte con il tenente tedesco Peter, arrivato con la sua squadra di militari al villaggio per impedire la fuga degli ebrei.

Durante uno scontro, Belle per salvare il suo padrone attacca una delle guardie. È in questo momento che si apre una caccia nei confronti di Belle e il tenente per catturarla coinvolge anche la gente del villaggio che non vedono l’ora di eliminare la bestia feroce che aggredisce i loro greggi. Sebastien farà di tutto per difendere Belle andando anche contro il volere di Cèsar che non appoggia la sua causa.

