Belotti addio al Torino?/ Rombola: “Passo sicuro, attenti all’Inter…” (esclusiva)

CALCIOMERCATO TORINO: GLI ULTIMI RUMORS SUL FUTURO DI ANDREA BELOTTI

Con i suoi gol Andrea Belotti sta mantenendo vive le speranze di salvezza del Torino: un giocatore, un attaccante, ormai di grande valore a 27 anni che però piace a tante squadre. Il suo però potrebbe essere così l’ultimo campionato con la formazione granata se Belotti non rinnovasse il suo contratto che scade nel 2022, dunque lo scenario di calciomercato prevede un potenziale addio. Belotti ne sta discutendo con il Torino, e diverse big del nostro campionato sembrano manifestare interesse verso di lui. Forse l’addio di Belotti al Torino arriva in ritardo: già qualche anno fa tante squadre avrebbero sborsato una bella cifra per lui – su tutte il Milan – il presidente Urbano Cairo ha sempre fatto quadrato intorno al Gallo e oggi, probabilmente, il presidente del Torino non riuscirà a incassare quel bottino che sarebbe entrato nelle casse a suo tempo; dunque bisognerà vedere cosa succederà in estate, e quale sarà lo scenario di calciomercato riguardante Belotti. Per parlare del suo futuro abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Antonio Rombola. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Belotti darà l’addio al Torino? Penso che per gennaio la sua partenza dal Torino sia improbabile, visto che lo stesso Belotti ci tiene a salvare la formazione granata. Belotti è molto attaccato al Torino, e al momento è anche uno dei pochissimi che si stia facendo notare nel deserto dell’ambiente piemontese.

Nel futuro di Belotti ci sarà l’Inter? A giugno ci potrebbe essere il suo addio dal Torino e l’Inter potrebbe essere la sua prossima squadra.

In quali altre squadre italiane potrebbe andare Belotti? Dico Milan e Roma, ma la verità è che un attaccante come Belotti può giocare in qualunque squadra.

Può essere invece percorribile una pista estera? Questo lo escludo: senza citare il fatto che ha ormai 27 anni, Belotti non mi sembra l’uomo giusto per andare a giocare in una grande del calcio europeo.

Anche così, possiamo considerare Belotti un attaccante che è diventato di valore internazionale? Vale quanto detto prima: Belotti è sicuramente un ottimo attaccante che può giocare in una big del nostro campionato, ma non lo vedo protagonista ad alti livelli all’estero.

(Franco Vittadini)



