Belotti alla Roma?/ Calciomercato, l’azzurro ancora in bilico tra Felix e Shomurodov

Calciomercato news, Andrea Belotti alla Roma se parte un attaccante

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Andrea Belotti alla Roma potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima settimana, una volta conclusa la giornata di campionato cominciata nella serata di ieri. L’attaccante della Nazionale italiana sta ancora aspettando che i giallorossi affondino il colpo ma prima i capitolini devono cedere un’altra punta già presente in rosa e a farli spazio dovrebbe essere uno tra Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Per il diciannovenne si è fatta avanti la neo promossa Cremonese con una proposta da 7 milioni di euro per aggiudicarselo mentre per l’uzbeko il Bologna, stando ai rumors più recenti, avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto richiesto dalla Roma. In conferenza stampa il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic ha spiegato: “C’è ancora il tempo di prendere giocatori migliori di quelli che abbiamo per essere più competitivi. Anche altre squadre possono ancora cambiare volto, negli ultimi giorni può succedere di tutto.”

Calciomercato news, si avvicina l’approdo del Gallo Belotti alla Roma

Le chances di vedere Belotti alla Roma sono quindi abbastanza buone per questo finale di calciomercato estivo. Nel frattempo il direttore dell’area tecnica del Torino, il dirigente Vagnati ha lanciato una frecciatina a Belotti dichiarando a Sky Sport, come riporta toro.it: “Da un lato mi sorprende perché è ovvio che mi sorprende. Dall’altra parte penso che molti calciatori debbano fare un attimino mente locale di quello che è il momento attuale di difficoltà generale ed economica nel calcio e chi ha un contratto e che è in una società seria ed importante deve tutelarlo il proprio contratto e cercare di fare con la massima professionalità quello che comunque è il loro lavoro. Probabilmente quando è troppo tardi i calciatori non lo capiscono. Io vorrei lanciare questo messaggio perché è una cosa che credo fortemente.”

