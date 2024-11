DIRETTA UNION SG ROMA (RISULTATO FINALE 1-1): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Union SG Roma termina con un pareggio per 1-1, dopo una gara intensa e combattuta fino all’ultimo. La Roma era riuscita a portarsi in vantaggio grazie a un’azione orchestrata da Lorenzo Pellegrini, che ha messo in area un cross perfetto. Gianluca Mancini si è elevato sopra tutti e, con un colpo di testa preciso, ha infilato il pallone nell’angolino destro della porta, siglando lo 0-1.

Tuttavia, l’Union SG non si è arresa e ha trovato il pareggio su calcio d’angolo. Vanhoutte ha battuto un corner con precisione, trovando la testa di Kevin Mac Allister, che ha incornato con forza, spedendo la palla nell’angolo sinistro e fissando il risultato sull’1-1. La Roma, nonostante il vantaggio iniziale, ha dovuto accontentarsi di un punto, mentre l’Union SG ha dimostrato grande carattere e determinazione nel recuperare lo svantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION SG ROMA (RISULTATO LIVE 0-0): PALO CLAMOROSO

Inizio di ripresa sfortunato per la Roma contro l’Union SG in questa diretta, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Baldanzi ha avuto una grande occasione, riuscendo a crearsi lo spazio per il tiro dal limite dell’area. La conclusione è potente e ben indirizzata, ma sfortunatamente il pallone si infrange sul palo sinistro, negando alla Roma il vantaggio.

I giallorossi sembrano partire con intensità, cercando di prendere il controllo del match, mentre l’Union SG dovrà fare attenzione alla spinta offensiva degli ospiti in questa seconda frazione di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION SG ROMA (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Si conclude sullo 0-0 il primo tempo tra Union SG e Roma, in una gara caratterizzata da grande intensità ma senza reti. La Roma ha dovuto gestire un momento di difficoltà quando Zeki Celik ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento duro, costringendolo a giocare con cautela per il resto della partita.

L’Union SG ha cercato di creare pericoli, soprattutto da calcio piazzato: Charles Vanhoutte ha battuto un corner insidioso, ma la difesa della Roma si è fatta trovare pronta, spazzando via il pallone e mantenendo la porta inviolata. Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione, ma il risultato resta bloccato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION SG ROMA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Inizio di partita vivace nella diretta di Union SG Roma, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma già un’occasione importante per i padroni di casa. Sykes ha avuto una grande opportunità su una punizione ben calciata in area.

Si è liberato e ha colpito di testa, ma il pallone è uscito di poco a lato, sfiorando il palo destro. La Roma ha tirato un sospiro di sollievo, mentre l’Union SG dimostra di voler partire subito all’attacco. Entrambe le squadre stanno cercando di prendere l’iniziativa nei primi minuti di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION SG ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per prendere il via la diretta Union SG Roma, abbiamo già parlato delle difficoltà che i giallorossi stanno incontrando in questa stagione ma certamente la situazione non è rosea nemmeno per la squadra belga, che ha fatto un solo punto in tre giornate di Europa League e in campionato si trova addirittura al decimo posto in classifica. L’Union SG non vince dal 29 settembre: un 3-0 al Kortrijk dopo il quale sono arrivati tre pareggi e la sconfitta interna contro il Cercle Brugge, che gioca in Conference League e ha iniziato anche peggio il suo campionato, in generale appena tre affermazioni – tutte in casa – con già tre partite perse e tanti pareggi, ben 7.

Un cammino che non può chiaramente portare a confermarsi in Europa, anche se la stagione può essere lunga; intanto noi possiamo accomodarci perché finalmente è arrivato il momento che attendevamo, quello in cui forniamo le formazioni ufficiali e poi ci accomodiamo per seguire la diretta Union SG Roma, che finalmente può prendere il via! UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; O. Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic, Fuseini. Allenatore: Sebastian Pocognoli ROMA (3-4-2-1): Svilar; G: Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, M. Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Lo. Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ivan Juric (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UNION SG ROMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Union SG Roma sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. La nostra alternativa è quella di una diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti e le emozioni di questa partita.

UNION SG ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta Union SG Roma curiosamente non rappresenta un inedito: abbiamo infatti quattro partite tra queste due società, anche se si torna ad un periodo assolutamente datato nel tempo. Nello specifico infatti parliamo di due stagioni consecutive, tra il 1959 e il 1961: l’Union SG aveva avuto la meglio nei quarti di Coppa delle Fiere, competizione da cui è poi nata la Coppa Uefa ma che poi non è stata ufficialmente riconosciuta dalla federazione europea. Al Joseph Marien avevano deciso i gol di Hubert Van Dormael e Jean-Pierre Janssens, al ritorno era finita 1-1 e così dunque la Roma era stata eliminata dalla competizione.

Era andata decisamente meglio un anno, o meglio cinque mesi dopo: primo turno ancora in Coppa delle Fiere, allo 0-0 in terra belga la Roma aveva risposto con il roboante 4-1 casalingo, una vittoria firmata Luigi Giuliano, Giampaolo Menichelli, Pedro Manfredini e Francisco Lojacono. La diretta Union SG Roma ci fa dunque fare un bel tuffo nella storia, ricordando che in campo in quegli incroci compare anche Juan Alberto Schiaffino; adesso però bisogna tornare a parlare di attualità e sarà molto interessante scoprire cosa succederà tra queste due squadre nella partita di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

UNION SG ROMA, JURIC CERCA RISCATTO IN EUROPA

Si apre in Belgio la quarta giornata della fase campionato di Europa League con la diretta Union SG Roma in campo dalle 18,45 di giovedì 7 novembre. Le due squadre si affronteranno in momenti della stagione molto simili e ricchi di difficoltà. L’Union SG ha iniziato male sia in Europa League che in campionato e si trova ad un solo punto dopo ben tre partite giocate. Meglio la Roma di Juric che è a quota 4 punti dopo aver battuto a fatica la Dynamo Kiev ma cerca risposte ad una situazione interna sempre più complicata.

UNION SG ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali sono le probabili formazioni di questa partita in attesa delle scelte ufficiali dei due allenatori. L’Union SG di Pocognoli giocherà con la difesa a quattro formata da Castro-Montes, Burgess, Sykes e Machida davanti alla porta di Moris. Sadiki, Vanhoutte e Rasmussen creeranno il trio di centrocampo a sostegno del tridente offensivo formato da Rodriguez, Ivanovic e Niang.

Diversi cambi nella Roma di Juric che conferma Svilar tra i pali con Mancini ed Hermoso a sostegno di Hummels che debutterà dal primo minuto come perno difensivo. Celik ed El Shaarawy saranno i due esterni con Cristante che potrebbe tornare in mediana insieme a Kone e Pisilli. Dovbyk sarà l’unica punta di ruolo con Baldanzi chiamato a sostenerlo.

UNION SG ROMA, LE QUOTE

Secondo le quote di AdmiralBet, la diretta Union SG Roma dovrebbe sorridere ai giallorossi che partono favoriti. La vittoria della squadra di Juric è quotata a 2,50 contro il 2,80 per i padroni di casa che vedono il pareggio X a quota 3,40.