Belotti alla Roma?/ Calciomercato news: nodo Shomurodov, via anche Kluivert

Calciomercato news: Belotti alla Roma con Shomurodov e Kluivert in partenza

Il calciomercato estivo potrebbe presto portare Andrea Belotti alla Roma in questo agosto di trattative. Il campionato sta per cominciare nel prossimo weekend ed i giallorossi hanno presentato la squadra ai suoi tifosi all’Olimpico battendo ieri sera lo Shakhtar Donetsk in amichevole per 5 a 0 ma il lavoro del general manager Tiago Pinto sembra tutt’altro che concluso visto l’interesse non solo per l’ex capitano del Torino ma anche per un altro difensore centrale.

Al fine di tesserare Belotti, la Roma sta provando a far posto al Campione d’Europa nel proprio reparto avanzato ed il candidato a fare le valigie rimane Eldor Shomurodov sebbene nessuna squadra, nemmeno il Bologna, abbia sin qui accettato di aggiudicarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un altro attaccante che potrebbe aiutare a liberare un posto per Belotti è Justin Kluivert: l’olandese non rientra nei piani dell’allenatore e della società e sarebbe vicino al Fulham dopo esser stato sondato dal Galatasaray.

Calciomercato news, Belotti alla Roma e poi anche un altro difensore

L’arrivo di Andrea Belotti alla Roma in questa finestra estiva di calciomercato pare essere abbastanza certo. Oltre al nuovo centravanti da alternare, o da affiancare, a Tammy Abrahama, nelle idee dei giallorossi ci sarebbe pure l’intenzione di aggiungere un altro difensore alla rosa e, una volta completato l’affare Belotti, ci si potrà dedicare al tesseramento dello svincolato Dan-Axel Zagadou oppure all’acquisto di Eric Bailly del Manchester United.

