CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Trabzonspor su Shomurodov e Guedes va al Wolverhampton

Calciomercato Roma news, pure il Trabzonspor vorrebbe Shomurodov

La dirigenza della Roma continua il proprio lavoro per potenziare l’organico a disposizione di mister José Mourinho in questa finestra estiva di calciomercato. Ieri sera i giallorossi hanno fornito una buona prova battendo per 5 a 0 lo Shakhtar Donetsk in amichevole all’Olimpico ma in entrata si sta lavorando ancora per l’innesto di un nuovo attaccante, ovvero lo svincolato Andrea Belotti. Prima però bisogna far spazio al Gallo cedendo un calciatore già presente in rosa.

Stiamo parlando di Eldor Shomurodov, giocatore acquistato un anno fa dal Genoa ma incapace di soddisfare le aspettative dal suo arrivo nella Capitale. In questi giorni il Bologna ed altri club hanno manifestato grande interesse per lui ma nessuna società si è sin qui detta disponibile ad accaparrarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dome desiderato dalla Roma. Secondo quanto rivelato da Fanatik.com, sulle tracce di Shomurodov ci sarebbero pure i turchi del Trabzonspor che vorrebbero aggiudicarselo specialmente nel caso in cui dovessere passare i preliminari ed accedere alla fase a gironi della Champions League.

Calciomercato Roma news, Guedes lascia il Valencia ma non per i giallorossi

La Roma ha da poco tempo aggiunto un nuovo centrocampista al suo organico prelevando Georginio Wijnaldum dal PSG in questo agosto di calciomercato estivo ma aveva seguito con grande interesse pure altri profili come ad esempio quello di Gonçalo Guedes del Valencia. Il tecnico degli spagnoli Gennaro Gattuso, dopo l’amichevole vinta sull’Atalanta, aveva spiegato: “Sono arrabbiato, mi infastidisce che dopo una grande partita contro una grande squadra si parla di Guedes. Non si fa. È arrivata un’offerta da una squadra inglese, con tanti soldi: dobbiamo accettarla.”

Secondo quanto riportato da Marca, il portoghese Guedes si starebbe trasferendo in Inghilterra per vestire la maglia del Wolverhampton. Al Valencia andranno ben 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore destinato dunque a non sbarcare nella Capitale nel prossimo futuro come nuovo step per la sua carriera.











