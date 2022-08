Belotti alla Roma/ Calciomercato news: visite mediche svolte, attesa per la firma

Calciomercato news, Andrea Belotti alla Roma dopo il saluto al Torino

Il tormentone di calciomercato relativo all’arrivo di Andrea Belotti alla Roma è ormai giunto alla sua conclusione. Il trasferimento di Felix Afena-Gyan alla Cremonese per un affare da 10 milioni di euro ha infatti aperto la strada al tesseramento di Belotti che ha fortemente voluto i giallorossi per proseguire la sua carriera da calciatore in Italia avendo respinto al mittente diverse offerte come quelle del Wolverhampton, del Nizza, del Monaco e del Galatasaray.

Tramite un post pubblicato sul suo account Instagram Belotti ha salutato il Torino dove ha militato per sette stagioni diventandone il capitano: “Caro Toro, cari tifosi del Toro, è difficile per me spiegare quello che abbiamo vissuto insieme in questi 7 anni… Ci sono ricordi che rimarranno indelebili: la fascia di capitano, la magia del 4 maggio, la curva Maratona che urla il mio nome. Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa.”

Calciomercato news, manca solo l’ufficialità per Belotti alla Roma

L’approdo di Andrea Belotti alla Roma in questa finestra estiva di calciomercato sta finalmente per diventare realtà dopo i tanti rumors di questi mesi. Il Gallo avrebbe già svolto le visite mediche di rito presso Villa Stuart ed in giornata dovrebbe effettuare gli ultimi test fisici prima di firmare un triennale da 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il Campione d’Europa, accostato anche alla Lazio, è rimasto svincolato dallo scorso primo di luglio dopo aver deciso di non accettare la proposta di rinnovo offertagli dal patron dei granata Urbano Cairo.

