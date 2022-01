Belotti all’Atalanta?/ Calciomercato: ecco il sostituto di Zapata, la situazione

In queste frenetiche ore di trattative sembrano essere in rialzo le quotazioni riguardanti l’approdo di Andrea Belotti all’Atalanta entro la chiusura della sessione di calciomercato invernale. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e la sua società ha ben presente la sua intenzione di non voler rinnovare, preferendo piuttosto vivere una nuova avventura altrove.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk con Piccoli al Genoa, i dettagli

I bergamaschi, come spiega calciomercato.com, avrebbero bisogno di trovare un nuovo centravanti nel caso in cui dovessero decidere di cedere Duvan Zapata al Newcastle ed il campione d’Europa sarebbe il candidato ideale per riconfermare il reparto avanzato ad alti livelli. I bianconeri inglesi, forti della disponibilità economica della nuova proprietà araba, stanno cercando innesti utili per raggiungere la salvezza tentando vari giocatori con ingaggi molto alti ed avrebbero anche già recapitato una prima offerta alla Dea per il colombiano.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Non solo Gosens nel mirino del Newcastle, tutti i nomi

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI BELOTTI ALL’ATALANTA

Le chances di vedere Andrea Belotti all’Atalanta in questa finestra di calciomercato potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni. I nerazzurri hanno già respinto una prima offerta per Zapata ritenendola troppo bassa ed aspettando piuttosto una proposta non inferiore ai 40 milioni di euro. Se i britannici dovessero accontentare i bergamaschi, allora Belotti potrebbe anticipare l’addio al Torino.

LEGGI ANCHE:

Zapata al Newcastle?/ Calciomercato: l'Atalanta ragiona, i dettagli dell'offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA