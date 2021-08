Belotti all’Inter?/ Calciomercato news, il Gallo è la prima alternativa a Correa

CALCIOMERCATO NEWS, ANDREA BELOTTI ALL’INTER

I nerazzurri proseguono la caccia ad un nuovo attaccante ed in questo senso nelle ultime ore si parla molto della possibilità di vedere Andrea Belotti all’Inter da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Stando alle indiscrezioni emerse nel corso del weekend i nerazzurri starebbero proseguendo la trattativa con la Lazio per aggiudicarsi Joaquin Correa con i biancocelesti che avrebbero abbassato le proprie pretese a 35 milioni di euro, sempre 5 milioni in meno rispetto a quanto vorrebbe spendere il club lombardo. Per questo motivo se non si riuscisse a trovare l’accordo migliore in tempi brevi, l’Inter ha già individuato in Belotti la prima alternativa per l’attacco e si potrebbe approfittare del fatto che lo stesso calciatore non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto con il Torino. I granata chiedono infine meno di quanto viene valutato Correa, ovvero 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter/ Scamacca potrebbe arrivare a prescindere da Correa

CALCIOMERCATO NEWS, PRIMA ALTERNATIVA A CORREA

Le chances di vedere Andrea Belotti all’Inter potrebbero dunque aumentare nel caso in cui non si dovesse trovare l’intesa con la Lazio per Correa in tempi brevi. Nella passata stagione, culminata con la vittoria con la Nazionale italiana ad Euro 2020, Belotti è stato in grado di segnare 13 reti oltre a fornire sette assist vincenti per i suoi compagni in 36 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Torino e nell’annata calcistica appena cominciata ha già firmato un gol nella prima giornata di Serie A.

