CALCIOMERCATO INTER/ Lotito: “Correa? Serve un’offerta formulata in modo chiaro”

L’Inter insegue almeno un nuovo attaccante in questa fase finale del calciomercato estivo. Il nome accostato con maggior insistenza ai nerazzurri pare essere quello di Joaquin Correa, di proprietà della Lazio, e secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero abbassato le proprie pretese fino a 35 milioni di euro. I nerazzurri, che all’inzio ne avrebbero dovuto sborsare almeno 40, ora sarebbero fermi ad un’offerta da 30 milioni di euro ma il patron laziale Claudio Lotito, interpellato da Rai Sport, ha spiegato: “Quanto vale Correa? Il mercato non lo faccio in tv. All’inizio della mia presidenza dissi “pagare moneta, vedere cammello”. Anche perché noi i giocatori li paghiamo. Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un’offerta in modo chiaro”. Un messaggio molto chiaro che invita l’Inter a farsi avanti per il centravanti argentino, desideroso di trasferirsi nel capoluogo lombardo da diverso tempo.

CALCIOMERCATO INTER, ADANI CONSIGLIA MURIEL

L’Inter cerca un un rinforzo in attacco per completare l’organico in questi ultimi giorni di calciomercato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex nerazzurro Lele Adani ha espresso il suo parere al riguardo consigliando un altro elemento, di proprietà dell’Atalanta: “Passare in vantaggio in avvio avrà anche aiutato, ma mi ha colpito la voglia di riconquistare subito il pallone perso e di giocare in avanti sulle seconde palle. Te lo puoi permettere quando stai molto bene fisicamente. Poi ho visto anche un’Inter fluida e creativa nel gioco, facilitata dall’impostazione dei tre centrali dietro, il punto di forza che non è cambiato da Inzaghi a Conte. L’assenza di Lautaro non ha influito? E qui bisogna dire bravo a Sensi. Magari ha sbagliato qualche tocco, ma è stato fondamentale nel lavoro di collante tra centrocampo e attacco, sia in ampiezza che tra le linee. Leggo di Thuram e Correa, io andrei su Muriel. Ma anche i primi due hanno un senso: il francese perché è un attaccante di “tutte cose”, fa il centravanti o l’appoggio a uno come Dzeko; il secondo perché ha i colpi.”

