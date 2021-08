Correa all’Inter?/ Calciomercato news, l’infortunio di Thuram spinge il Tucu a Milano

CALCIOMERCATO NEWS, JOAQUIN CORREA ALL’INTER

Il calciomercato estivo terminerà ufficialmente tra meno di dieci giorni ed in queste ore si fa sempre più insistente la possibilità di vedere Joaquin Correa all’Inter. I nerazzurri sembravano essere maggiormente intenzionati ad accaparrarsi Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach per completare l’attacco rimasto organo di Lukaku ma l’infortunio riportato ieri in Bundesliga dal centravanti dei tedeschi starebbe convincendo Marotta ed Ausilio ad accelerare per l’argentino di proprietà della Lazio. Stando alle indiscrezioni più recenti ballerebbero ancora una decina di milioni di euro tra la domanda e l’offerta ma la sensaszione è che le parti continueranno a mantenere vivi i contatti per accontentare la volontà del calciatore stesso, il quale preferirebbe continuare a giocare in Italia piuttosto che tentare un’avventura all’estero sposando magari la causa dell’Everton, dove l’allenatore Rafa Benitez lo accoglierebbe a braccia aperte.

Calciomercato Inter/ Marotta: "Cerchiamo una punta, Lautaro ha voluto restare"

CALCIOMERCATO NEWS, LE PAROLE DEL DS TARE

Le chances per cui si verifichi realmente l’approdo di Joaquin Correa all’Inter potrebbero crescere nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato. A margine della sfida vinta dalla Lazio in casa dell’Empoli per 3 a 1, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare aveva parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando: “Correa ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio, c’è questa possibilità con l’Inter e vediamo come si evolverà nelle prossime ore. Per noi è importante, ma dipende da quello che vuole fare l’Inter, il suo desiderio è rimanere in Italia. Non c’è mai stata una trattativa, ci sono delle volontà, i procuratori stanno facendo un gran lavoro per risolvere il problema. Chi rimane alla Lazio deve essere contento di vestire questa maglia, è fondamentale rispettare anche lo stato d’animo del ragazzo perché si è sempre comportato bene.”

LEGGI ANCHE:

Insigne all'Inter?/ Calciomercato news: addio Napoli, proposto anche al MilanCALCIOMERCATO INTER/ Corsa a due tra Thuram e Correa per l'attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA