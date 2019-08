Belotti infortunio: Torino in ansia/ Problemi al ginocchio destro, Sassuolo a rischio

Infortunio Andrea Belotti e Torino in ansia in vista del debutto in campionato. Il capitano granata ha riportato un problema in occasione del rigore guadagnato, e poi realizzato, nella sconfitta rimediata nei preliminari di Europa League con il Wolverhampton. E dunque alla ripresa della preparazione del Torino in vista della partita col Sassuolo, in programma domenica sera all’Olimpico “Grande Torino”, arriva una brutta notizia. Non c’è solo la sconfitta europea, ma anche l’infortunio dell’attaccante. Mister Walter Mazzarri deve fare i conti con lo stop di Belotti, che ha riportato un “trauma contusivo al ginocchio destro”. La società granata ha fatto sapere che le sue condizioni sono da valutare in vista anche del match di ritorno di Europa League in programma giovedì in Inghilterra contro i Wolves. L’ex calciatore di Palermo e AlbinoLeffe ha preso un calcio in piena area di rigore ma già in precedenza si era fermato dopo un altro contrasto.

BELOTTI INFORTUNIO, TORINO IN ANSIA

C’è apprensione tra i tifosi del Torino per l’infortunio di Belotti. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni dell’attaccante granata non starebbero destando particolare preoccupazione all’interno del club granata. In vista della sfida contro il Sassuolo, la prima partita della nuova stagione di Serie A, saranno valutate le sue condizioni. Il responso sarà utile anche per capire se potrà prendere parte al match di Europa League, importante a fronte della sconfitta rimediata nell’andata. Il “Gallo”, che ieri aveva terminato la gara un po’ acciaccato, oggi durante l’allenamento ha rilevato il problema. Lo staff medico del Torino, anche stando a quanto riportato da Toro News, è sereno riguardo quanto accaduto. Il problema al ginocchio dovrebbe essere risolto definitivamente prima del match col Sassuolo, quindi la presenza del capitano non dovrebbe essere compromessa, ma in mancanza di conferme per i tifosi sono ore di attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA