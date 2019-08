Diretta Torino Wolverhampton/ Streaming video tv: pericolo Wolves (Europa League)

Torino Wolverhampton, in diretta dal Grande Torino, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 22 agosto per l’andata dello spareggio di Europa League 2019-2020: archiviate le formalità Debrecen e Shakhtyor, i granata si lanciano nell’ultimo ostacolo che li separa dalla fase a gironi di Europa League e affrontano una squadra temibile, che l’anno scorso ha fatto benissimo in Premier League ed è reduce da un ottimo precampionato, con la sensazione di essere ancora più competitiva rispetto all’ultima annata. Sicuramente il Torino ha tutto per superare il turno ed entrare nei gironi di Europa League, ma dovrà stare attento a non concedere gol ai Wolves sul proprio campo; intanto Walter Mazzarri prepara anche l’inizio di campionato, come da tradizione la nostra Serie A parte in ritardo rispetto ad un’Inghilterra nella quale abbiamo già vissuto due giornate. Aspettando dunque l’inizio di Torino Wolverhampton, diamo uno sguardo ravvicinato a quelle che potrebbero essere le scelte di formazione da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Wolverhampton sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita di Europa League su Sky Sport 1 (numero 201 del decoder), ma anche affidarsi all’applicazione Sky Go per il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO WOLVERHAMPTON

Per Torino Wolverhampton, Walter Mazzarri dovrebbe puntare su un 3-4-3 secondo le sue scelte nelle partite precedenti: dunque davanti a Sirigu verrà confermato Bremer a completare il terzetto difensivo con Izzo e Nkoulou, e sugli esterni nonostante il recupero di Ola Aina dovrebbero essere ancora De Silvestri e Ansaldi a garantire spinta e supporto a Baselli e Meité. Verso la conferma anche Zaza, che agirà da esterno di un tridente offensivo nel quale Berenguer si sistemerà sull’altro versante lasciando a Belotti il ruolo di prima punta. Modulo simile per Nuno Espirito Santo, ma nei Wolves c’è un trequartista (Gibbs-White) che si muove alle spalle di due attaccanti, che potrebbero essere Diogo Jota e Raul Jimenez. Dendoncker e Ruben Neves si giocano il posto di centrocampista al fianco di Joao Moutinho, sulle fasce dovrebbero essere confermati Adama Traoré e Vinagre. In difesa, rispetto al ritorno contro il Pyunik, potrebbe rientrare Bennett che si posizionerebbe al fianco di Vallejo e Coady, in porta Rui Patricio rileverà Ruddy.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiando le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Torino Wolverhampton, scopriamo che i granata partono favoriti per un’incollatura rispetto agli inglesi: per la loro vittoria bisogna giocare il segno 1, che vi farebbe guadagnare 2,50 volte la somma messa sul piatto. Il segno 2 per il successo dei Wolves vale invece 2,70 volte la puntata: grande equilibrio con l’eventualità del pareggio (segno X) come scommessa più redditizia, visto che si arriverebbe ad un guadagno corrispondente a 3,15 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA