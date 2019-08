Video/ Torino Wolverhampton (2-3): highlights e gol. Granata KO (Europa league)

Primo KO per i granata di Mazzarri nei primi turni di Europa league: come si vede nel video di Torino Wolverhampton infatti i piemontesi hanno incassato il 3-2 in casa e hanno visto parzialmente compromessa la loro qualificazione alla fase a gironi del secondo torneo per club del continente. La sfida è risultata comunque divertente: i granata però pagano una certa timidezza nell’avvio del match, ma non perdono le speranze per la sfida di ritorno al Moulinex, dove però non saranno permessi errori. Tornando la match ecco che ah rompere le righe in termini di marcature è Bremer, che però al 43’ firma un brutto autogol. E’ quindi nella ripresa che si concentrano gli altri gol della partita di Europa League: dopo l’intervallo i Wolves si portano ulteriormente in vantaggio con Jota, in rete al 59’. Ad accorciare il distacco arriva De Silvestri, che al 61’ sfritta l’assist di Ansaldi: al 72’ per Jimenez ricompone l’ordine e porta il Wolverhampton sul 3-1. Ciliegina sul finale il rigore ottimamente centrato da Belotti all’89’ che rinvigorisce le speranze del Torino in vista della partita di ritorno in Inghilterra.

IL TABELLINO

TORINO WOLVERHAMPTON 2-3 (0-1 pt)

Reti: 43′ Bremer autogol, 59′ Jota (W), 61′ De Silvestri (T), 72′ Jimenez (W), 89′ Belotti (T)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité (64′ Rincon), Baselli, Ansaldi (70′ Aina); Berenguer (59′ Lukic); Zaza, Belotti. All. Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; A. Traoré (64′ Jonny), Dendocker, Saiss, Joao Moutinho, Vinagre; R. Jimenez (76′ Cutrone), Diogo Jota (69′ Neto). All. Nuno Espirito Santo

Ammoniti: Belotti (T), Ansaldi (T), Berenguer (T), Baselli (T), Bremer (T), Saiss (W), Vallejo (W), Rincon (T)

Arbitro: Soares Dias Stadio: Olimpico Grande Torino

