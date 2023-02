Belve, 1a puntata/ Anticipazioni e ospiti: La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa e Naike Rivelli

Belve debutta in prima serata su Rai 2

Questa sera, martedì 21 febbraio, torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, per la prima volta in prima serata su Rai 2. “In prima serata cambiamo il dress code, ci presentiamo vestiti meglio, con uno studio nuovo e bellissimo, ma per il resto le domande saranno graffianti come sempre e il criterio di scelta degli ospiti è lo stesso. Siamo sempre Belve noi”, ha detto la giornalista, intervistata da Vanity Fair.

Ignazio La Russa ospite di ‘Belve’/ Dal busto del Duce al Senato: “Sanremo mi annoia”

Nonostante la prima serata, l’ossatura del programma non cambia: Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca che accettano di raccontarsi senza filtri, rispondendo alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Tra le novità del “format”, che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, innanzitutto il numero di interviste che saranno tre per puntata, anche se nella puntata di questa sera gli ospiti saranno quattro.

SANREMO, SCUOLA, FAGNANI/ Se i ragazzi di Nisida insegnano il senso dello studio a chi sta fuori

Anticipazioni Belve: gli ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata di Belve, in prima serata, saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione a Sanremo, e Naike Rivelli. A “La vita in diretta” la Fagnani ha parlato dell’intervista con Anna Oxa: “Intanto io la ringrazio per essersi fidata, perché comunque è stato un atto di fiducia. Io trovo che non sia mai banale. Direi che ti porta un vissuto un po’ diverso. Insomma anche dei ragionamenti un po’ diversi. Devo dire che io mi sono divertita, spero vi divertirete anche voi”. Le interviste saranno intervallata da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le “Eterobasiche”, e Cristina Di Tella, star di TikTok per le sue imitazioni.

PAGELLE SANREMO 2023, SECONDA SERATA: I VOTI/ Flop di Angelo Duro e Fagnani poco belva in una serata moscia

Il successo di Belve, il programma di Francesca Fagnani

La stagione 2022 di Belve ha riscosso uno straordinario successo ed è stato tra i programmi più scaricati su RaiPlay e tra i più visti in diretta streaming. Numeri da record anche sui social per le nove puntate andate in onda dal 1° al 23 novembre 2022, “Belve” ha raccolto complessivamente 107 mila interazioni e 1.8 milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Su Twitter l’hashtag #Belve è entrato stabilmente in trend topic, posizionandosi sempre ai primi posti durante le messe in onda delle puntate. Inoltre il programma ha ispirato le divertenti parodie di Fiorello con “Belvo” e di Vincenzo De Lucia con “Bestie”. L’appuntamento con Belve è per il 21 febbraio in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.











© RIPRODUZIONE RISERVATA