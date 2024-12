Ritorna anche oggi martedì 10 dicembre 2024 un’altra puntata di Belve condotto da Francesca Fagnani. Attesissime le interviste degli ospiti di stasera, con un episodio tutto al femminile. Protagoniste della quarta puntata saranno la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e le attrici Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi. A confermare la loro presenza è stato l’annuncio sui canali social ufficiali di Belve dopo che purtroppo è saltata l’intervista con Teo Mammucari.

Come risaputo, il conduttore durante l’intervista ha deciso di uscire dallo studio ma ancora non si conoscono per bene i dettagli di quanto accaduto davanti a Francesca Fagnani, ma secondo Adnkronos verrà mandato in onda quel piccolo stralcio di conversazione tra i due proprio durante la puntata di oggi. In ogni caso, tre ospiti d’eccezione ci attendono stasera 10 dicembre e secondo le anticipazioni di Belve sarà una puntata ricca di colpi di scena con una confessione inaspettata da parte di Valeria Bruni Tedeschi.

Belve anticipazioni di oggi 10 dicembre 2024: Valeria Bruni Tedeschi svela il passato con la droga

Tina Cipollari, Valeria Bruni Tedeschi ed Elena Sofia Ricci, saranno loro le protagoniste della puntata di Belve di oggi, martedì 10 dicembre 2024. Il programma di Rai 2 continua a riscuotere un incredibile successo grazie alla personalità tagliente di Francesca Fagnani, abile intervistatrice e mente dietro a questo format innovativo. E proprio la conduttrice ha voluto annunciare ai fan le tre ospiti di stasera. Inutile dire che la curiosità su Tina Cipollari è altissima: l’opinionista, presenza fissa di Uomini e Donne, non si è spesso raccontata in televisione e potrebbe rivelarci dettagli inaspettati sulla sua carriera e vita privata.

Si parlerà anche di Valeria Bruni Tedeschi che confesserà il suo difficile passato con la droga, spiegando di aver provato qualsiasi sostanza. Dalle anticipazioni di Belve emerge una dichiarazione che ha gelato i fan: “Ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina, ho provato l’MDMA. Da giovane, ho provato però non ho continuato”. L’attrice ha poi spiegato di aver smesso quando il suo ex fidanzato eroinomane è morto proprio a causa della droga: “ho deciso di non provare mai più”. Rai 2 non si arrende, e per quanto riguarda Teo Mammucari, Adnkronos ci fa sapere che la breve intervista andrà in onda proprio stasera tra un’intervista e l’altra. Sarebbe stata proprio Francesca Fagnani a decidere di mostrare quanto successo agli spettatori, dato che secondo le prime indiscrezioni, il conduttore l’avrebbe ridicolizzata davanti a tutti.

Per seguire la puntata di Belve di oggi 10 dicembre 2024 e scoprire cos’è successo tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari basta sintonizzarsi su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 ma è possibile seguire la diretta streaming tramite la piattaforma RaiPlay che permette di recuperare la puntata in ogni momento. La quarta puntata ci attende dunque stasera con Francesca Fagnani pronta a porre le sue consuete domande irriverenti agli ospiti seduti sullo sgabello di fronte a lei.