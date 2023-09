Belve 2023, prima puntata/ Ospiti e diretta: Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa

Belve 2023: anticipazioni e diretta prima puntata 26 settembre

Martedì 26 settembre, con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, riparte Belve, il programma di Francesca Fagnani che, in ogni puntata, incontra personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica ponendo loro domande anche abbastanza scomode. La nuova stagione di Belve, in onda ogni martedì in prima serata, sarà ricca di ospiti. Nella nuova stagione, però, la giornalista e conduttrice non sarà sola. La prima, grande novità della trasmissione, infatti, è la presenza di uno spazio interamente dedicato alla comicità e affidato a Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore napoletano che, nei panni di una improbabile cartomante, riceverà in studio e farà le carte a ospiti speciali.

Ci sarà, inoltre, anche uno spazio dedicato ad attori, comici e personalità dello spettacolo che, in ogni puntata, regaleranno una performance ai telespettatori che ritroveranno le incursioni delle “Eterobasiche” ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani.

Gli ospiti della prima puntata di Belve 2023

La nuova stagione di Belve riparte con tre, grandi ospiti. Francesca Fagnani inaugura il nuovo corso della sua trasmissione incontrando due uomini che hanno in comune Belen Rodriguez. A raccontarsi, nel corso della prima puntata di Belve, infatti, saranno Fabrizio Corona e Stefano De Martino: il primo è stato fidanzato con Belen per quattro anni mentre il secondo ha vissuto un’intensa storia d’amore con la showigrl durata circa dieci anni e coronata dal matrimonio, oggi finito, e dalla nascita del figlio Santiago. Corona, nel corso dell’intervista con la Fagnani, parlerà dei suoi problemi legali, del rapporto con l’ex moglie Nina Moric e del figlio Carlos.

Grande spazio anche per Stefano De Martino che, svelerà il motivo della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez smentendo qualsiasi tradimento. Non mancheranno, poi, le domande sull’attuale situazione sentimentale del conduttore napoletano e del rapporto con il figlio. Infine, ospite della prima puntata di Belve sarà anche Arisa che, tra musica, tv e amore, si racconterà senza filtri.

Come vedere in diretta streaming Belve

Le puntate di Belve possono essere viste in diretta televisiva su Raidue. La trasmissione di Francesca Fagnani, come tutti i programmi Rai, possono essere seguiti in diretta streaming su Raiplay. Per farlo, basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Raiplay permette, inoltre, non solo di seguire la diretta streaming, ma anche di guardare le singole interviste o l’intera puntata dopo la messa in onda.

