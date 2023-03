Belve, 5a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Vanoni, Pandolfi e Amendola

Belve, quinta e ultima puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 21 febbraio, va in onda il quinto e ultimo appuntamento con i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. L’ottava edizione di Belve è andata in onda per la prima volta in prima serata: la prima puntata ha totalizzato una media di spettatori di 839.000 pari al 4,5% di share, mentre la quarta 1.062.000 spettatori con il 5,45%.

Anche questa ultima puntata sarà arricchita dal monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. Gli ospiti di Francesca Fagnani nella quinta puntata di Belve sono: la cantante Ornella Vanoni, l’attrice Claudia Pandolfi, l’attore e regista Claudio Amendola. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2.

Belve: Claudia Pandolfi ospite di Francesca Fagnani.

Nel quinto appuntamento di Belve la giornalista Francesca Fagnani intervista Claudia Pandolfi. Nel corso della chiacchierata l’attrice ha parlato del suo matrimonio con Massimiliano Virgili, durato appena un mese: “Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare… L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi”. Inoltre Claudia Pandolfi ha rivelato di aver avuto una breve relazione con una donna: “Per un breve periodo ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono mai posta alcuna problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.

Le confessioni di Ornella Vanoni e Claudio Amendola a Belve

Ornella Vanoni è tra gli ospiti della quinta e ultima puntata di Belve in onda martedì 21 marzo. “Vedremo come me la caverò”, ha ironizzato la cantante classe 1934, in un Tweet annunciando la sua presenza nel programma di Francesca Fagnani. Infine la giornalista romana intervisterà anche Claudio Amendola, figlio del grande Ferruccio doppiatore principale di Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e Tomas Milian. Questa mattina, ospite di Fiorello a Viva Rai 2, Francesca Fagnani ha rivelato di aver invitato anche Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Elly Schlein e che spera in una nuova edizione del programma. Ricordiamo che Belve è sempre disponile on demand su RaiPlay. Gli hashtag ufficiali per seguire il programma sui social sono #BELVE e #FRANCESCAFAGNANI











