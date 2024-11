Al via una nuova stagione di Belve dopo un periodo di pausa, la prima puntata del noto e amato programma condotto a Francesca Fagnani su Rai 2 andrà in onda stasera, martedì 19 novembre 2024. Moltissimi sono i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà durante la quarta stagione della trasmissione, i primi ospiti saranno Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento, tutti e tre si lasceranno fuggire interessanti rivelazioni durante l’ospitata.

Mara Venier: "Rimasi incinta a 17 anni per uno scambio"/ "Con Nicola Carraro potevamo lasciarci"

Saranno cinque le puntate di Belve e andranno in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ogni anno il programma di Francesca Fagnani riscuote sempre un incredibile successo, lei con il suo modo di fare e le sue pungenti domande riesce sempre a far svelare ai suoi ospiti inedite e interessanti rivelazioni, specie sulla loro sfera personale.

Antonello Venditti, gaffe a Domenica In: svela il nome del figlio di Ultimo!/ Mara Venier ‘smemorata’...

Mara Venier, Riccardo Scamarcio Flavia Vento ospiti a Belve: le rivelazioni di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione di Belve, in un’intervista concessa al Corriere si è lasciata fuggire alcune rivelazioni in merito agli ospiti della prima puntata del programma. Parlando di Mara Venier ha fatto sapere che è una donna solare e allegra, a detta sua però emergeranno anche i suoi inediti aspetti, mostrerà una più malinconica e riflessiva versione di sé. Su Flavia Vento ha detto che è stata molto divertente ed eccezionale. Ha rivelato che il suo sogno è quello di tornare vergine come la Vergine Maria, con ironia però ha commentato dicendo che la vede dura.

Chi è Riccardo Scamarcio/ "Finalmente lo vedo felice", l'exploit come attore e la vita privata

Spazio poi a Riccardo Scamarcio, parlando dell’attore Francesca Fagnani ha svelato che è stato più divertente che ombroso ed è stato molto disponibile al gioco. I tantissimi fan di Belve non vedono l’ora di vedere le interviste complete dei primi ospiti della quarta stagione, in termini di ascolti sicuramente il programma conquisterà anche quest’anno ottimi risultati. Oltre che in televisione tantissimo è il successo che fino ad ora è riuscito a conquistare anche sui social, la scorsa edizione ha ottenuto 28.4 milioni di visualizzazioni su Youtube, Instagram, TikTok, X e Facebook e più di 2.9 milioni di interazioni.