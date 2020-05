Ben Affleck e Ana de Armas stanno insieme/ L’attrice cubana ufficializza sui social

Pubblicità

Adesso sembra essere ufficiale: Ben Affleck e Ana de Armas hanno una relazione. Lo ha di fatto annunciato l’attrice cubana, che alla fine di aprile ha festeggiato i 32 anni e ha postato su Instagram alcune foto che lo ritraggono insieme al collega. La scintilla, si dice, dovrebbe essere scoccata sul set di Deep Water: il film diretto da Adrian Lyne uscirà nelle sale a metà novembre e i due recitano nella parte di marito e moglie che non si amano più. Il contrario di quanto accaduto nella vita reale: nelle foto, scattate in una location splendida, si vedono gli attori festeggiare con torta e palloncini) e stretti in abbracci che lasciano poco all’immaginazione. Solo due anni fa Ben Affleck era ricaduto nel tunnel dell’alcolismo: si era fatto ricoverare una prima volta nel 2001, a distanza di 17 anni è tornato in un centro di cura per risolvere il problema.

Pubblicità

BEN AFFLECK E ANA DE ARMAS HANNO UNA RELAZIONE

Ben Affleck inoltre ha in corso le pratiche di divorzio da Jennifer Garner, che ha sposato nel 2005: anche in questo caso si tratta di un amore nato girando un film (che nell’occasione era Pearl Harbor), dall’attrice ha avuto tre figli (Violet Anne di 14 anni, Seraphina Rose Elizabeth di 11 e Samuel Garner di 8). Il matrimonio era già entrato in crisi nel 2015: all’epoca Affleck aveva annunciato l’intenzione di divorziare dalla moglie, ma i due hanno comunque continuato a vivere nella loro casa di Los Angeles. A parte Deep Water, il suo ultimo lavoro sul grande schermo è Il suo ultimo desiderio, ma negli ultimi anni è entrato a far parte dell’universo DC Comics recitando nel ruolo di Batman (in Batman v Superman e Justice League). Come regista ha invece firmato in particolar modo Gone Baby Gone e La legge della notte, entrambi tratti dai romanzi di Dennis Lehane, e Argo; già nel 2012 si era occupato della sceneggiatura del fortunatissimo Will Hunting-Genio Ribelle, con Robin Williams e Matt Damon e nel quale ha anche recitato.

Ana de Armas invece è nata nel 1988; ha esordito a 8 anni nel film spagnolo Una rosa de Francia e ha già lavorato a tante pellicole tra cui Knock Knock di Eli Roth (il primo negli Stati Uniti) e The Night Clerk, raggiungendo la fama con Blade Runner 2049 che, uscito nelle sale tre anni fa, è il sequel del film diretto da Ridley Scott e che ha avuto un successo planetario. In questo lavoro, l’attrice cubana interpreta la parte di Joi: un’intelligenza artificiale che aiuta l’agente K (interpretato da Ryan Gosling) e viene infine distrutta dalla replicante Luv (Sylvia Hoeks, che recita nella nuova serie tv See).



© RIPRODUZIONE RISERVATA