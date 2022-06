Ben is back/ Su Rai 1 il film con Julia Roberts

Ben is back, film di rai 1 diretto da Peter Hedges

Ben is back è un film drammatico del 2018 e rappresenta un duro spaccato della realtà della tossicodipendenza. Andrà in onda a partire dalle 21,25 di oggi, 27 giugno, su Rai 1. La produzione americana è diretta dal regista Peter Hedges autore anche del soggetto e della sceneggiatura.

Gli interpreti principali sono: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Alexandra Park, Courtney B.Vance e Rachel Bay Jones. Il regista e il protagonista maschile sono padre e figlio, mentre Lucas Hedges e Kathryn Newton hanno già recitato insieme in Tre manifesti a Ebbing Missouri e Lady Bird.

Ben is back, la trama del film: un rapporto complicato

Tutta la narrazione del film Ben is back si concentra sul complicato e intenso rapporto tra una madre e suo figlio tossicodipendente. Ben vive in una comunità di recupero per ex drogati e dipendenti dall’alcool e gli viene concesso di trascorrere le festività natalizie nella propria casa, in quanto il suo assistente afferma che la vicinanza con gli affetti più cari non può che giovargli. Il ragazzo si presenta, senza preavviso nella sua casa suscitando la gioia della madre Holly e la riluttanza del patrigno e della sorella adolescente.

La madre, tuttavia, è abbastanza riluttante circa i progressi del figlio, ma nonostante ciò decide di dargli credito e di trascorrere più tempo possibile con lui. Nonostante sia animato da tanti buoni propositi, il ragazzo è ossessionato dagli scheletri del passato e dopo una riunione con il gruppo di supporto cede alla volontà di far uso di stupefacenti.

Per chi è affetto da una simile dipendenza, i momenti di gioia e allegria si alternano a quelli in cui prevalgono paura e sconforto, ma fortunatamente Ben riceve dalla madre tutto l’aiuto, il supporto e l’affetto di cui ha bisogno.

Holly, non è a conoscenza di un fatto molto spiacevole, infatti, il suo vecchio spacciatore per cui il figlio lavorava è deciso a ricattarlo. Sarà l’amore della mamma, ancora una volta pronta a lottare per suo figlio a riuscire a salvare Ben e a riportarlo sulla retta via.

