BENEDETTA BELLINI MOGLIE MAX GIUSTI/ “Diamo regole ai nostri figli Matteo e Caterina”

Come la maggior parte degli italiani in questo momento, Max Giusti sta affrontando l’isolamento in casa con la sua famiglia, composta dalla moglie Benedetta Bellini e dai loro due figli Matteo e Caterina. Lui e Benedetta stanno insieme da 15 anni e hanno uno splendido rapporto. Certo, abituarsi ai nuovi ritmi non è facile, soprattutto per i loro bambini, motivo per il quale hanno preparato una ricca tabella giornaliera da seguire pedissequamente. C’è un orario stabilito per tutto, dai compiti alla lettura passando per i giochi in giardino. Perché stare a casa da scuola non vuol dire vivere senza regole: “Sia io e mia moglie non vogliamo che stiano sempre allo schermo”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista a Leggo. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: “Mio figlio Matteo di 9 anni mi ha salvato la vita. Non lo dico perché voglio esagerare. In questa quarantena mi ha umiliato perché faccio riferimento a lui per tutto. Sono un analogico che è dovuto passare al digitale, pure per aiutare l’altra mia figlia di sette anni e mezzo ad installare i programmi per la scuola”.

Max Giusti e la vita con i figli Matteo e Caterina

Se per i figli Matteo e Caterina “tutto è normale”, lo stesso non vale per i grandi di casa, Max Giusti e Benedetta Bellini. “Io vago per casa e sono costretto a chiedergli di iscrivermi a una piattaforma per vedere le serie televisive che prima non ci capivo niente”, ha ammesso lui. Per poi aggiungere, in segno di rivalsa, che comunque “lo batto ancora coi palleggi”. Matteo “mette le cuffie e gioca con i suoi migliori amici sparsi per Roma senza dover uscire di casa. Accende il computer e fa i compiti come se fosse a scuola. Io vago per casa e sono costretto a chiedergli di iscrivermi a una piattaforma per vedere le serie televisive che prima non ci capivo niente”. Caterina “fa le videochiamate con le amiche, si trucca, balla e canta. Ho provato a portarli verso il mio mondo e mi hanno odiato perché li obbligati a guardare Sentieri Selvaggi con John Wayne”.

Max Giusti: “Non sono geloso di Benedetta Bellini”

Pochi cenni a Benedetta Bellini, che per Max Giusti è e rimarrà sempre la donna della sua vita. I due si sono conosciuti quando Max era all’apice del successo: “Stiamo insieme da 15 anni”, ha dichiarato il comico a Vieni da me, “non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”. Benedetta è una donna molto riservata, e (anche) per questo l’attore non è geloso: “Ho una fiducia totale in lei, non riesco a immaginare di essere geloso: la gelosia è una cosa brutta, in un rapporto ci deve essere fiducia. Se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”.



