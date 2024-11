La sua voce, da giovanissima, ha fatto breccia nei telespettatori; oggi, più matura, è di nuovo a casa seppur in un ruolo diverso. Stiamo parlando di Benedetta Caretta, conosciuta dal pubblico proprio per la sua militanza in tenera età ad Io Canto, programma dove oggi risulta tra i coach. Era il 2010 quando riuscì a trionfare nella kermesse canora dedicata ai più piccoli e da allora non ha fatto altro che continuare a coltivare il suo sogno più grande: vivere di musica.

Ma quale è stato il percorso di Benedetta Caretta dopo la vittoria ad Io Canto? Data la giovane età, ha proseguito gli studi; in particolare ha soggiornato per diversi anni a New York presso la Film Academy dove ha impreziosito ulteriormente il suo talento. Oggi, la vediamo invece nei panni di coach ad Io Canto Generation 2024; una versione differente ma simile al programma che lei stessa ha vinto nel 2010.

Benedetta Caretta, sul possibile fidanzato solo ‘rumor’ mai confermati

C’è un fidanzato nella vita di Benedetta Caretta? Ad oggi rispondere a tale curiosità risulta particolarmente difficile. I rumor sembrano trovare difficoltà ad insinuarsi nella sua vita privata e, come giusto che sia, la giovane cantante non sembra amare l’attenzione mediatica su ciò che riguarda i suoi amori. Non sono da annoverare ex o presunte fiamme, tranne alcune voci di gossip – senza mai conferme effettive – su una presunta liason con Alberto Urso.

Ma quindi, Alberto Urso è o è stato il fidanzato di Benedetta Caretta? Come anticipato, parliamo di voci di corridoio circolate principalmente sui social e sulle quali la cantante e il collega hanno sempre glissato. L’impressione è che la cantante voglia mantenere un profilo basso dal punto di vista mediatico e vivere la sua quotidianità sentimentale lontana dalla luce dei riflettori. Per buona pace del mondo del gossip, non è dato sapere chi è il fidanzato di Benedetta Caretta.

