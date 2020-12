BENEDETTA CARETTA, VINCITRICE IO CANTO/ Che fine ha fatto dopo il talent? TheVoice e…

Chi è Benedetta Caretta?

È ormai da diverso tempo che Benedetta Caretta – 24enne ex star del programma Io canto – non compare in televisione. Una delle ultime volte l’abbiamo vista giudice ad All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker in onda anch’esso su Canale 5, ma la verità è che la sua attività di artista si estende ben oltre il piccolo schermo. Oggi pomeriggio, Benedetta sarà ospite di Verissimo per raccontare (anche) questo: il successo ottenuto sulla sua pagina Facebook, dove conta mezzo milione di fan che si sommano agli altri 467mila del profilo Instagram, il tutto grazie alle cover pubblicate a cadenza regolare che si alternano a foto di lei un po’ più personali ed estemporanee.

La love story tra Benedetta Caretta e Alberto Urso

Benedetta Caretta è altresì conosciuta per via della sua relazione con Alberto Urso, ex bambino prodigio entrato di diritto nella storia dei talent ‘formato baby’ (proprio come lei). A differenza della Caretta, però, Urso ha preso parte a suo tempo non a Io canto, bensì a Ti lascio una canzone, peraltro quasi in contemporanea con l’inizio del percorso di lei in quel di Mediaset. All’epoca, i due ancora non si conoscevano, e non immaginavano che di lì a pochi anni le loro vite si sarebbero incrociate nuovamente, stavolta in maniera decisamente più importante.

Il percorso artistico di Benedetta Caretta

Dopo essere stati lanciati dai due programmi tra loro omologhi, Benedetta Caretta e Alberto Urso si sono fatti strada rispettivamente a The Voice of Italy e Amici, e stavolta le loro vicende si sono in qualche modo ‘ribaltate’. Sì, perché se Benedetta – da piccola – aveva vinto Io canto, a The Voice non è durata che tre puntate. Viceversa per Alberto, che dopo la disfatta a Ti lascio una canzone si è preso la sua rivincita trionfando ad Amici. Quanto alla loro vita privata, sono numerosi gli scatti pubblicati sui social che li ritraggono insieme come fidanzati, almeno dal 2017 ai primi mesi del 2018. A seguito della rottura con Benedetta – escludendo sempre il presunto flirt con Tish – Alberto sarebbe rimasto single. Anche della Caretta si hanno poche notizie in questo senso, visto che lei preferisce non dare adito a gossip e soffermarsi semplicemente sulla sua musica. A proposito: al termine del suo percorso a Io canto, Benedetta si è iscritta alla prestigiosa New York Film Academy, a cui deve tutta la sua formazione e lo sviluppo del suo talento. Nel 2016 ha anche lavorato con l’ex fidanzato, in particolare per il progetto Tnt, un trio di pop lirico composto – oltre che dalla coppia – anche dal baritono Ludovico Creti. Nell’ambito di questo progetto, i tre sono stati ospiti a Edicola Fiore, Telethon e Domenica In.



