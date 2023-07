Benedetta e Daniele, scatta il primo bacio tra i due a Temptation Island?/ I due sono molto complici…

Benedetta e Daniele sempre più vicini a Temptation Island 2023

Benedetta è la single tentatrice che ha fatto breccia nel cuore di Daniele, il fidanzato di Vittoria a Temptation Island 2023. Dopo la cena e il bagno in piscina scatterà il bacio? Benedetta e Daniele sono sempre più inseparabili. All’interno del villaggio dei fidanzati, la single Benedetta ha da subito attirato l’attenzione di Daniele. Prima un bagno in piscina fino alla cena di sushi organizzata proprio da Daniele. Alla fidanzata Vittoria la visione dei filmati ha scaturito una grande delusione: “sono delusa, non mi aspettavo di vederlo così. Se avesse questo atteggiamento con me non mi lamenterei di nulla. Non ho altro da dire”. Non solo, Vittoria si è anche lamentata del comportamento del fidanzato che, a detta sua, si comporterebbe in maniera differente in sua presenza. “Il problema è che lui con gli altri è in un modo e con me un altro. Se lui si comportasse con me come è con gli altri, ma il problema è che a casa diventa un altro” – precisa Vittoria.

Le parole di Vittoria hanno però una reazione inaspettata visto che Daniele, una volta rientrato nel villaggio, cerca nuovamente la compagnia di Benedetta.

Benedetta, la tentatrice farà lasciare Daniele e Vittoria a Temptation Island 2023?

La sintonia nata tra la single tentatrice Benedetta e Daniele a Temptation Island 2023 è palese a tutti. La visione delle immagini e dei filmati spinge Vittoria a reagire; la ragazza decide di viversi l’esperienza al 100% lasciandosi andare alla conoscenza con il single tentatore Edoardo. I due sono molto affini e complici e le immagini mostrate al fidanzato Daniele durante il falò lo fanno reagire in malo modo.

“Sono schifato più che geloso. Anche io mi sono aperto con Benedetta ma a livello mentale. Non ho avuto un approccio fisico. Sto bene quando sto con lei. Vederla con un altro mi dà fastidio” – precisa il fidanzato che, una volta tornato nel villaggio, si lascia andare a nuove confessioni con la single Benedetta. “Parlare con te mi fa stare bene” – precisa Daniele oramai sempre più vicino a lei. A quando il primo bacio?

