Benedetta Parodi scalda i motori insieme a Fabio Caressa: ballerini per una notte da Milly Carlucci

Dai fornelli di Bake off alla pista di Ballando con le Stelle, per una notte, assieme al suo grande amore Fabio Caressa. Benedetta Parodi scalpita per la nuova sfida in diretta televisiva su Raiuno, con una coreografia cucita su misura per lei e il marito. “Il nostro segreto è sostenersi sempre e lasciare gli spazi all’altra persona. Lasciare liberi è un segno di amore e di fiducia”, hanno raccontato Benedetta Parodi e il compagno in una intervista di qualche tempo fa rilasciata a Verissimo.

La conduttrice e il giornalista hanno raggiunto e superato il traguardo dei venticinque anni di matrimonio, un traguardo affatto scontato: “C’è anche tanto lavoro dietro e bisogna impegnarsi, non è scontato”, hanno detto. A tener viva la coppia, anche le curiose fughe in hotel di Benedetta e Fabio, desiderosi di regalarsi del tempo insieme, lontano da tutti per qualche ora.

Benedetta Parodi e le fughe in hotel con Fabio Caressa: “Lo consiglio a chiunque, perché…”

“Di tanto in tanto scappiamo in hotel, la prima volta mi riconobbero e c’era curiosità di sapere chi fosse con me. Quando hanno visto Benedetta sono rimasti delusi…”, ha scherzato Fabio nel salotto di Silvia Toffanin. La Parodi ha fatto intendere che queste fughe sono un toccasana per la coppia e consiglia a tutti di farlo: “Per chi non riesce a ritagliarsi spazi per sé lo consiglio”, ha detto divertita la conduttrice di Bake Off.

Ora, però, è il momento di lasciare la parola alla pista da ballo, dove questa sera regalerà intrattenimento, spettacolo e un po’ di tenerezza in coppia con il suo Fabio Caressa.

