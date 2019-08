Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ Un romantico lento per dimenticare le polemiche

Compleanno al mare per Benedetta Parodi. La conduttrice tv, in vacanza in Sardegna, ha festeggiato i suoi 47 anni sulla spiaggia di Oasi Marana Beach, Golfo Aranci. E per l’occasione si è concessa anche un momento molto romantico col marito Fabio Caressa. La coppia ha infatti ballato un lento, mostrandosi molto innamorata. «Un lento non può mancare», ha poi scritto su Instagram commentando quel momento, immortalato in uno scatto condiviso con i fan. Una foto in cui i due si scambiano un tenero bacio. Ma Benedetta Parodi, sempre molto social, ha condiviso altri momenti della sua festa di compleanno con i suoi followers. Ad esempio, ha mostrato l’allestimento dell’Oasi al suo arrivo. «Sono molto curiosa di vedere come hanno allestito l’Oasi questa sera. Vediamo insieme…», ha affermato nelle Instagram Stories. E poi ha scherzato: «Bello, oh non c’è nessuno…Siamo i primi, è giusto». Sembrano lontane dunque le polemiche degli ultimi giorni…

BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA, UN LENTO PER DIMENTICARE LE POLEMICHE

Benedetta Parodi in questi giorni è stata bersagliata dalle critiche insieme a suo marito Fabio Caressa. Alcune loro foto in vacanza hanno preoccupato i fan perché i due sono apparsi molto magri. Ma la conduttrice tv, sorella della giornalista Cristina, non ha neppure sfiorato l’argomento. Del resto è in vacanza in Sardegna e dunque si sta riposando. In questi giorni è apparsa anche in compagnia della sorella, con cui ha ad esempio brindato con una birretta ghiacciata in mano all’happy hour in Costa Smeralda. Le due sorelle si sono riposate in spiaggia insieme alla mamma e alle loro rispettive famiglie, tutte in total white. Benedetta indossava maglia e shorts, invece Cristina un abito, sempre leggero, ma un po’ più lungo con la cintura. Entrambe hanno scelto la Sardegna per le loro vacanze, trascorse però ognuna a casa sua, come mostrano sui social. Si ritrovano poi per cene, happy hour e bagni al mare…

Visualizza questo post su Instagram Un lento non può mancare ♥️ Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 7 Ago 2019 alle ore 2:03 PDT





