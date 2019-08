Benedetta Parodi/ Quel bacio con Fabio Caressa…

Benedetta Parodi non poteva che essere confermata reginetta di Bake Off Italia 2019, al via su Real Time nella prima serata di oggi, venerdì 30 agosto. Zia Bene ritornerà alla guida della nuova edizione del cook talent e questa volta potremo ammirarla in una veste inedita. Sarà infatti l’atmosfera del tendone a cambiare agli occhi degli spettatori e non solo per le sfide speciali, come è già accaduto nelle precedenti edizioni. La Parodi si trasformerà così nella perfetta casalinga anni Cinquanta, con capigliatura a tema. I promo e le foto diffuse finora la mostrano infatti in abito verde, sorridente con le sue pelle al collo e la capigliatura tipica di quel periodo. Intanto Benedetta ci propone come sempre i suoi piatti più gustosi sui social, come gli involtini di pesce spada che ha condiviso su Instagram pochi giorni fa. Un piatto dolce con crosta di pan grattato, una delizia per il palato che ancora una volta dimostra l’abilità in cucina di Benedetta. Chissà che Bake Off Italia 2019 non le regali anche la possibilità di allontanarsi un po’ dal ruolo di guida e assaggiatrice ufficiale e che la metta di nuovo all’opera dietro ai fornelli, com’è accaduto l’anno scorso.

Benedetta Parodi, Bake Off Italia 2019: abbiamo già l’acquolina in bocca

Ci pensa Benedetta Parodi a farci venire l’acquolina in bocca per tutte le novità che ci attendono a Bake Off Italia 2019. A pochi giorni dal debutto del cook talent, la conduttrice ha ricordato a tutti i follower di Instagram l’appuntamento speciale di questa sera. Svelando tra l’altro di aver appena disfatto le valige e aver completato le commissioni rimaste in sospeso. Come scopriamo dalle Stories, il bel tempo non era di certo ad attenderla e il Sol Levante che ha potuto vivere in Giappone non l’ha accompagnata al suo rientro. Dal viaggio ha portato diversi ingredienti speciali da usare nei suoi prossimi piatti, come il tè matcha. Subito usato al meglio per una torta margherita per tutta la famiglia, ovviamente. Verde brillante e soffice come non mai! Nessuna foto invece del suo ultimo viaggio, ma tanti scatti al mare per la precedente capatina in provincia di Taranto. Prima di buttarsi di nuovo nel lavoro, la Parodi si è potuta godere diversi giorni di vacanza al Golfo Aranci, precisamente a Punta Marana. La vediamo infatti sorridente al mare, mentre il vento le scompiglia i capelli, e innamoratissima mentre danza con il marito Fabio Caressa.

Benedetta Parodi: il bacio con Fabio Caressa

