Oggi Benedetta Parodi è una donna realizzata e di grande successo, volto iconico di Bake Off Italia e grandissima appassionata di cucina. Proprio grazie alla sua passione ha raggiunto risultati e traguardi straordinari negli anni, facendosi sempre più strada nel mondo dello spettacolo. Non potrebbe chiedere di meglio dalla sua vita, che ruota attorno all’amore per i fornelli e, naturalmente, per la sua splendida famiglia. Al suo fianco, da ormai venticinque anni, c’è il giornalista sportivo Fabio Caressa, con cui ha messo al mondo due splendide figlie, Eleonora e Matilde Caressa, ed il maschio Diego.

Bake Off Italia 2024, semifinale/ Diretta: Domenica eliminata. Liza, Giulia, Claudio e Federica finalisti

Del rapporto straordinario che lega Benedetta Parodi al marito Fabio Caressa, ne ha parlato anche nel libro scritto assieme alle sue dolce metà “Calcio e pepe”, un titolo che la dice lunga sulla relazione della showgirl e del telecronista di Sky. Nessuno segreto particolare per ottenere tutto questo, se non – a suo dire – essere se stessi e seguire le proprie passioni.

Bake off Italia 2024, 12a puntata/ Diretta: Alfonso eliminato, Giulia grembiule blu per la terza volta

Benedetta Parodi e l’importanza di fare un lavoro che sia nelle proprie corde

In una bella intervista rilasciata da Benedetta Parodi al sito lacucinaitaliana.it, la showgirl spiega che la passione è sempre al centro di tutto nella vita. “Io facevo un lavoro bello ma in cui non mi identificavo. Quando ho mollato tutto per la cucina è cambiato tutto: per me, perché mi alzavo più felice e per gli altri. È stato come essere visti la prima volta”, spiega la conduttrice di Bake Off Italia.

Esperta di ricette sfiziose e affermata donna dello spettacolo, Benedetta Parodi non crede di avere la verità in tasca, ma se dovesse dare dei consigli a chi volesse emulare il suo percorso non ha dubbi: “Il consiglio è di fare qualcosa, dovendo scegliere, che ti rende più felice. […] Se finisci per fare un lavoro che non ti piace, soffre tutto intorno a te”.

Bake off Italia 2024, 10a puntata/ Diretta: Francesco eliminato, primo grembiule blu per Alfonso