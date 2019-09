Benedetta Parodi/ Solo rosa nei suoi outfit? I fan… (Bake off Italia 2019)

Benedetta Parodi protagonista indiscussa di Bake Off Italia 2019. La celebre conduttrice, nota tutti per la sua passione per i fornelli, continua però a far discutere per i suoi outfit, caratterizzati in particolare da una sfumatura che sembra accompagnare ogni sua scelta: il rosa. E sui social è già scattata la Benedetta Parodi mania: sono in molti ad attendere i suoi look per scoprire quale sarà la nuova nuance dei suoi abiti. Dopo i pois del terzo appuntamento, il rosa choc del secondo e il vestito fucsia del primo, con quali abiti la padrona di casa sorprenderà i suoi spettatori? Le anticipazioni pubblicate sul suo profilo ufficiale svelano che il prossimo outfit potrebbe non rompere del tutto gli schemi: per la gioia dei tanti follower, Benedetta Parodi accosterà infatti al fuxia una camicia di colore bianco. E i follower ringraziano: sono in molti a osservare in maniera scrupolosa le sue scelte in fatto di stile. “Eri bellissima vestita in rosa”, “Il completo rosa era stupendo”, scrivono le sue fan su Instagram.

Benedetta Parodi: “Io non so più come vestirmi”

E se a Bake Off Italia 2019 Benedetta Parodi sembra aver trovato lo stile perfetto affidandosi ai toni del rosa, la stessa cosa non accade nella sua vita privata. Complice il cambio di stagione, l’arrivo dell’autunno e il clima instabile, la conduttrice ha svelato che molto spesso, nel tentativo di trovare l’abito adatto da indossare, finisce per collezionare grossi ritardi. “Io non so più come vestirmi”, dice la Parodi in una Story su Instagram dove è amatissima sui social proprio per i look sfoggiati a Bake Off Italia 2019. “Questo tempo mi sfasa. Mi sto cambiando 10 volte, ho freddo, ho caldo, è piovuto. È normale – aggiunge poi la conduttrice – è così, sono un po’ in ritardo perché ci metto molto a vestirmi, ma è normale. L’autunno – conclude la più piccola delle sorelle Parodi – è così”.

Benedetta Parodi: sui social la conduttrice ai fornelli

Lontana dalle cucine di Bake Off Italia 2019, Benedetta Parodi non rinuncia ai fornelli. La gara tra pasticceri di Real Time le impone un ruolo da conduttrice, ma nella quiete della sua dimora può destreggiarsi tra piatti dolci, salati e piccole novità. Nelle ultime ore, la Parodi ha sorpreso i suoi follower e suo marito, il giornalista Fabio Caressa, con un piatto di passatelli in brodo. Poco dopo ha pensato bene però di aggiungere alle portate un piatto di baccalà fritto, alimentata dalla voglia di consumare un ottimo vino bianco che suo marito, certo di cenare con un secondo di pesce, le ha regalato: “avevo ventilato l’ipotesi da fare il baccalà fritto, poi avevo cambiato idea”, spiega la Parodi ripercorrendo la serata in compagnia di suo marito. La voglia di accontentarlo però era tanta: “E visto che ce l’avevo, in quattro e quattr’otto gliel’ho fritto e ho sporcato tutti i fornelli”.



