Benedetta Pilato/ Diretta finale 50 rana Europei streaming video Rai, orario

Benedetta Pilato sarà protagonista anche oggi agli Europei di nuoto Roma 2022, perché alle ore 18.05 ci sarà la finale dei 50 rana femminili, uno dei tanti eventi che accenderanno l’entusiasmo nella piscina del Foro Italico della nostra capitale, per l’ultimo giorno di gare del nuoto in corsia. Ieri in questa stessa gara al maschile Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno fatto doppietta, Benedetta Pilato è la campionessa del Mondo e d’Europa in carica dei 100 rana mentre nei 50 rana detiene il record del Mondo e andrà a sua volta a caccia di una doppietta. Logico dunque attenderla tra le grandi favorite per la medaglia d’oro di questi 50 rana, anche se in gara ci sarà la lituana Ruta Meilutyte nei panni del “pericolo pubblico numero 1”.

Benedetta Pilato è comunque la donna di riferimento della rana veloce a livello mondiale, in virtù dei risultati impressionanti ottenuti da una ragazza che – è sempre bene ricordarlo – è classe 2005. Il fatto curioso semmai è che la pugliese si sia imposta all’attenzione mondiale come grande specialista dei 50 ma ormai è formidabile anche sulle due vasche, aspetto naturalmente molto importante perché solo i 100 sono distanza olimpica nella rana ma che forse desta un minimo di preoccupazione per oggi pomeriggio. Per tutti questi motivi e anche per la presenza pure dell’altra azzurra Arianna Castiglioni sarà una gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Benedetta Pilato nei 50 rana agli Europei di nuoto 2022…

BENEDETTA PILATO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 50 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale dei 50 rana femminili agli Europei di nuoto Roma 2022 con Benedetta Pilato sarà visibile in diretta tv (essendo la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO, FINALE 50 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Benedetta Pilato quindi sarà la protagonista di spicco della finale dei 50 rana agli Europei di nuoto Roma 2022, come è giusto che sia per la detentrice del record del Mondo sulla distanza. Si accennava tuttavia al fatto che in questo 2022 i risultati migliori sono arrivati nei 100, come se la ricerca della massima competitività sulla distanza doppia (che è quella olimpica) abbia tolto qualcosa a Benedetta Pilato in termini di velocità pura. Le semifinali di ieri poi hanno emesso un verdetto chiaro per la pugliese: il suo tempo è stato di 29”85 per vincere la prima semifinale, ma nella seconda la lituana Ruta Meilutyte si è spinta addirittura a 29”44, ad appena 14/100 dal record del Mondo dell’azzurra.

In semifinale ha ben impressionato anche la britannica Imogen Clark con il tempo di 30”10, ma nel suo caso dovrebbe trattarsi soprattutto di un duello per il terzo gradino del podio con Arianna Castiglioni, che ha ottenuto il quarto miglior tempo in 30”27 pur con qualche errore di troppo, certamente da non ripetere in finale per puntare ad avere due azzurre sul podio, come da routine nella rana ormai. Si va a caccia del doppio podio ma anche dell’oro dei 50 rana agli Europei di nuoto Roma 2022 con Benedetta Pilato, per sognare ancora…











