BENEDETTA PORCAROLI/ “Michele Alhaique? Valore aggiunto della vita” (Soliti ignoti)

L’abbiamo conosciuta come Chiara nella serie tv di Netflix Baby, ma Benedetta Porcaroli ci tiene a sottolineare che il suo personaggio è molto distante dalla sua realtà. “Agli adulti è preso un colpo, ai ragazzi molto meno: sanno che la realtà è anche peggio”, ha dichiarato a Io Donna, sicura che lo show sia utile per individuare i punti deboli di alcune famiglie e sulla tendenza di alcuni ragazzi ad autodistruggersi. Lei invece, figlia di genitori separati, ha una relazione con il fidanzato e attore 40enne, Michele Alhaique, con cui convive. “Non è stato un trasferimento meditato: all’inizio sono andata da lui provvisoriamente perché a casa nostra c’erano dei lavori. Dopo quattro mesi non sono più tornata”, sottolinea rivelando che qualcuno su Instagram le fa spesso battute sul fatto che stia con un uomo più grande. “Ah ma sei Baby anche nella realtà”, azzarda qualcuno.

BENEDETTA PORCAROLI, IL RAPPORTO CON IL COMPAGNO

Benedetta svela di essersi fatta dei problemi a parlarne con i genitori, “soprattutto con mio padre, ma lui non ha fatto una piega. Michele è un valore aggiunto nella mia vita, non solo personale ma anche professionale: mi aiuta, mi consiglia, stiamo bene insieme. Sono inciampata per caso in questo mestiere molto presto, è una fortuna avere accanto qualcuno che ne sa di più e che ti vuole bene”. L’esordio a cui si riferisce risale ai tempi della fortunata fiction Tutto può succedere, dove si è ritrovata un mese dopo aver sostenuto il primo provino. Sa bene di aver studiato da sola e di voler andare all’estero per frequentare dei corsi che le mostrino il vero volto dello spettacolo. “Non voglio vivere in una bolla in cui mi mettono in macchina e mi portano da un set all’altro”, dice, “Anche se a volte sarebbe meglio perché magari mi eviterei gli attacchi di cervicale e le gastriti”. Un problema legato alla sua mania di controllo, alla tensione che sente salire man mano che si addentra nella professione di artista. Baby l’ha fatta conoscere nel mondo e il prossimo 2 gennaio 2020 sarà al cinema sotto la guida di Francesco Amato per il film 18 regali, ispirato alla storia di Elisa Girotto.

IL NUOVO FILM IN ARRIVO AL CINEMA

Nonostante i suoi 21 anni, Benedetta Porcaroli è già adulta da tempo, con idee ben chiare in testa e un futuro di sicuro radioso come attrice. Riguardo alla politica, Benedetta non crede che abbassare il diritto di voto all’età di 16 anni possa essere utile. “Ci vuole preparazione, letture, informazione sulle cose del mondo. No dai, è troppo presto”, dice a Io Donna. La sua maturità è visibile anche nella decisione di non intraprendere la strada dell’influencer o della Youtuber, sempre più emergenti fra i giovani e giovanissimi, soprattutto perché i social non le permetterebbero di raccontare l’essere umano nelle sue sfaccettature. “Non lo saprei fare. È un altro mestiere. Ci vuole una passione per la foto perfetta da postare e io, anche quando capita di doverlo fare per lavoro, vado nel pallone”, confessa. Oggi, Benedetta Porcaroli sarà presente come ospite a I Soliti Ignoti – Speciale Telethon, ma la mente della giovane attrice è già diretta all’uscita nei cinema del film 18 regali. Interpreterà Anna, la figlia di Elisa Girotto, la donna che sapendo di non poter sopravvivere a causa di un tumore, ha deciso di realizzare tanti doni di compleanno per la sua bambina, per accompagnarla fino alla maggiore età.



