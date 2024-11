Prosegue alla grande la storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. I due attori si sono conosciuti durante le riprese del film “L’ombra del giorno” diretti da Giuseppe Piccioni. La scintilla è scattata tra una ripresa e l’altra, ma hanno sempre cercato di tenere ben lontano i riflettori e gli occhi indiscreti del gossip dal loro privato. Entrambi riservati e discreti, Benedetta e Riccardo si amano in silenzio, anche se dal 2011 sono diventati una coppia. In diverse occasioni, per motivi puramente lavorativi, sono apparsi insieme come successo recentemente durante il red carpet del Festival del Cinema di Venezia per la presentazione di Modì, l’ultimo film da protagonista di Scamarcio.

Belli e raggianti, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio hanno spazzato via ogni dubbio o indiscrezioni su una possibile crisi di coppia. In realtà i due si sono separati per un periodo di tempo, vivendo anche due nuove relazioni, ma poi sono tornati nuovamente insieme.

Riccardo Scamarcio su Benedetta Porcaroli: “si, sono innamorato”

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono una delle coppie più amate del cinema italiano. L’attore, da sempre molto restio a raccontare della sua vita privata e sentimentale, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve si è lasciato scappare un “si, sono innamorato”. La conferma che tutti aspettavano sulla relazione in corso con l’attrice Benedetta Porcaroli che è più giovane di lui di 19 anni. La coppia è molto amata dai fan degli attori, ma anche da una persona speciale. Si tratta della mamma di Riccardo Scamarcio che non nasconde la gioia nel vederli felici nuovamente insieme.

Dalle pagine del settimanale DiPiù, la mamma di Riccardo Scamarcio ha detto: “sono contenta che abbiano ufficializzato l’amore che li unisce”. Non solo, guardando le foto del red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la donna non nasconde di essersi emozionata di vederli mano nella mano. “Sono belli e, finalmente, sono sereni” – ha concluso la donna.