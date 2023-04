Benedetta Porcaroli: “Presa a sputi dal mio ex per un bacio in discoteca”/ Dalla rissa alla condanna

Benedetta Porcaroli, sputi dall’ex per un bacio dato in discoteca: il caso shock

Uno scatto di violenta gelosia per un bacio a Benedetta Porcaroli: è questo il movente che nel 2015 spinse un ragazzo, ex dell’oggi attrice 24enne, a picchiare un suo coetaneo durante una gita scolastica a Praga organizzata dall’istituto privato Visconti (da non confondere con il noto liceo classico capitolino). Un solo bacio, arrivato in discoteca tra un ballo e un drink, scatenò l’ira del ragazzo, oggi condannato a nove mesi di carcere con l’accusa di lesioni gravi, come richiesto dalla pm.

I dettagli della brutta vicenda sono stati resi noti dall’udienza di Benedetta Porcaroli. L’attrice, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, ha rivelato che tutto è nato quando l’ex l’ha vista baciare un altro compagno di scuola in discoteca. “Era arrabbiato, mi ha detto ‘come hai potuto farmi una cosa del genere?’, che si sentiva preso in giro”. Da lì è scattato un primo schiaffo al ragazzo e due sputi sul viso a Benedetta.

Pestaggio per un bacio a Benedetta Porcaroli nel 2015: condannati aggressore e liceo

Dopo l’episodio, Benedetta Porcaroli è andata via, tornando nella sua camera d’albergo con altri amici. C’è anche il ragazzo che ha baciato, che poco dopo si addormenta tranquillo. Poi però scoppia il caos: il suo ex fa irruzione in camera e la porta via di peso, richiudendosi nella stessa camera col ragazzo protagonista del bacio in discoteca. Lo rivedrà qualche tempo dopo, “completamente tumefatto, c’era tantissimo sangue, insomma, tutto il cuscino pieno di sangue, era visibilmente distrutto. Ma non voleva farmi preoccupare”, ha raccontato l’attrice.

Sette anni e mezzo dopo, l’autore dell’aggressione si trova così condannato a nove mesi per quelle lesioni delle quali – come rivelato dal Corriere della Sera – “risponderà in solido, in sede civile, anche l’istituto privato Visconti (da non confondere con il noto liceo classico capitolino), colpevole — secondo il giudice monocratico — di aver sorvolato sull’evidenza di quanto accaduto”.











