L’attore Riccardo Scamarcio sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, e che andrà in onda domenica 17 Novembre 2024. La carriera di Riccardo ha avuto un forte volano a livello nazionale ed internazionale e ha ottenuto sempre più successo. Andiamo però a vederlo nello specifico chi è davvero Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio nasce ad Andria il 13 Novembre 1979. Riccardo frequenta il Centro di Cinematografia a Roma senza però diplomarsi e a 22 anni fa il suo debutto nella miniserie Ama il tuo Nemico 2. Dopo qualche altra apparizione Riccardo si fa conoscere soprattutto grazie al film del 2004 Tre metri sopra il Cielo, film dove interpreta Step e che gli regala grandissima notorietà.

Da quel momento ottiene nuovi ruoli e premi, lo vediamo nel secondo capitolo di Manuale d’Amore e nel 2010 recita nel film di Ferzan Ozpetek, insieme ad Alessandro Preziosi ed Elena Sofia Ricci. Dopo tanti film d’amore Riccardo interpreta anche ruoli diversi e nel 2018 è protagonista del thriller Il Testimone Invisibile. Diversi film e Riccardo lavora con vari personaggi in Italia e in America.

Una grande collaborazione per Riccardo Scamarcio e la vita privata dell’attore

Dal prossimo 21 Novembre Riccardo Scamarcio tornerà nelle sale per il film Modi’ – Tre giorni sulle ali della follia, film dove Riccardo interpreterà Amedeo Modigliani e l’uomo ha confessato che il regista Johnny Depp ha fatto di tutto per averlo in questo ruolo. Per quel che riguarda la vita privata Riccardo ha avuto una lunga storia con Valeria Golino, attrice con il quale è stato insieme per dieci anni, fino al 2016.

Poi Riccardo ha avuto una relazione con la manager inglese Angharad Wood ed i due hanno avuto una figlia nel 2020, Emily. La storia tra i due è finita e dall’anno successivo Riccardo sta insieme alla giovane attrice Benedetta Porcaroli. Inizialmente i due non hanno subito annunciato la loro relazione ma ora – dopo qualche anno – sono più uniti che mai.

Nel 2024 qualche settimana fa Riccardo e Benedetta hanno sfilato per la prima volta insieme al Red Carpet di Roma e qualche giorno fa anche la madre di lui ha raccontato a Dipiù di essere felice di vedere suo figlio cosi. La donna ha raccontato: “Sono contenta che mio figlio Riccardo e Benedetta abbiano ufficializzato l’amore che li unisce, sono belli e finalmente sono sereni. La loro tenerezza mi ha commosso”, la chiosa della donna con i due che sono apparsi raggianti.