Benedetta Primavera, Loretta Goggi/ Diretta 2a puntata, ospiti: Morgan e Angiolini

Questa sera, venerdì 17 marzo, alle 21.25 su Rai1 va in onda il secondo appuntamento con “Benedetta Primavera”, il varietà di Loretta Goggi. Settimana scorsa l’esordio del programma, in onda dalle 21:39 alle 00:09, ha conquistato 2.942.000 spettatori pari al 18.6% di share. “Non è un programma celebrativo dove si cantano tutte le mie canzoni. Mi propongo per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che fa televisione, che scrive.

Benedetta Primavera è un varietà che mi sta addosso senza costringermi a parlare del passato”, ha detto la Goggi presentando il programma in conferenza stampa. Al fianco della Goggi ritroveremo Luca e Paolo, reduci del successo della terza stagione di “Lol – Chi ride è fuori”, Luca infatti è uno dei vincitori di questa edizione.

Benedetta Primavera, seconda puntata su Rai 1

Anche in questo sera “Benedetta primavera” offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco di Loretta Goggi: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con la padrona di casa; che si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Non mancheranno imitazioni – ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra – e sorprese per i suoi ospiti.

