Benedetta Quagli, fidanzata Federico Chiesa/ Dopo l’ex Caterina Ciabatti, trova la sua anima gemella

Federico Chiesa è stato finora uno dei protagonisti assoluti della spedizione azzurra a Euro 2020, con due gol decisivi contro Austria e Spagna che hanno esaltato tutti i tifosi azzurri. Da tempo Federico è legato a Benedetta Quagli, conosciuta a Firenze, classe 2001 e molto attiva sui sociali, con 70mila followers su Instagram e con una passione particolare per i viaggi che viene testimoniata dalle foto postate sul suo profilo. Di lei però fuori dall’immagine pubblica da fidanzata non si sa molto, tanto che alcuni suoi seguaci avevano ipotizzato anche fosse molto più grandi: ha tre tatuaggi, una strofa di una canzone di Elisa tatuata su un braccio, il volto di un panda ed un palloncino, ma non ne ha mai spiegato il significato. Ha un fratello, Edoardo, e in un paio di occasioni ha mostrato sui suoi profili social i genitori, ottenendo anche il like di Francesca, la mamma di Federico. Una ragazza semplice vista spesso in tribuna allo Juventus Stadium, assieme ad altre “wags” come Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata e AnneKee Molenaar, fidanzata di De Ligt.

ALBO D'ORO EUROPEI/ Finale tra Italia e Inghilterra: solo 3 nazionali hanno fatto bis

BENEDETTA QUAGLI, CHI E’ LA FIDANZATA DI CHIESA

Federico Chiesa in passato ha avuto una relazione con Caterina Ciabatti, laureata in ingegneria civile ed ex fuori dal circuito dei social. La relazione con Benedetta Quagli, Benni per gli amici, è iniziata da due anni ed è “sopravvissuta” mediaticamente anche al discusso passaggio di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus, con le tifoserie sempre divise da una forte rivalità. Benedetta però ha interagito con i tifosi con grande calma, sapendosi districare anche attraverso i messaggi più accesi dopo essersi fatta già conoscere durante il lockdown, passato al fianco di Federico. Una situazione che ha rinforzato l’immagine pubblica di Benni che ha comunque sempre sottolineato di essere rimasta tifosa della Viola, anche dopo il passaggio di Federico alla Juventus: proprio perché al cuor non si comanda, la squadra del cuore resta un qualcosa di intoccabile, soprattutto per una fiorentina doc come Benedetta.

Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote, Jorginho e Mount per il bis in Europa

BENEDETTA QUAGLI, IMMANCABILE ALLO STADIO

Durante le partite giocate dagli azzurri a Roma allo stadio Olimpico in questi campionati Europei, Benedetta Quagli ha testimoniato la sua presenza al fianco di Federico sulle tribune dello stadio capitolino, come mostrato con una foto postata nel suo profilo Instagram, molto seguito. Impossibile mancare in un appuntamento così importante, Chiesa ha iniziato tra le riserve il cammino europeo ma dopo il gol all’Austria qualcosa è cambiato, col CT Mancini che l’ha promosso titolare a scapito di Domenico Berardi. “A 13 anni passai un brutto momento, perché vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocare ogni domenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo. È stato così duro che ho pensato di smettere,” ha raccontato una volta Chiesa: all’epoca fu il supporto del papà Federico ad essere decisivo, negli ultimi due anni, al momento del delicato passaggio tra Firenze e Torino, è stata Benedetta a offrire un supporto determinante come raccontato dal calciatore.

Pronostici Europei 2020, finale Italia Inghilterra/ Quote, si parte in equilibrio





© RIPRODUZIONE RISERVATA