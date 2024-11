PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA: CHI GIOCA STASERA A WEMBLEY?

Le probabili formazioni Inghilterra Irlanda ci accompagnano verso una partita sempre affascinante che si giocherà oggi a Wembley per l’ultima giornata della fase a gironi della Lega B in Nations League. Per l’Inghilterra è una sorta di “purgatorio” dopo la retrocessione della scorsa edizione, tra l’altro non privo di delusioni come la sconfitta casalinga contro la Grecia, un motivo in più per non voler incassare una nuova delusione contro i cugini irlandesi, ima una sfida che non può mai essere solo una partita a calcio.

Questo vale ancora di più per l’Irlanda, anche perché la netta maggioranza dei giocatori dei Verdi milita in Inghilterra a livello di club e questo elemento naturalmente contribuisce a rendere ancora più forte la rivalità e accresce il desiderio di compiere un’impresa che a Dublino e dintorni varrebbe molto più di tre punti nella classifica di un “banale” girone di Lega B. Tutto questo considerato, curiosiamo nelle probabili formazioni Inghilterra Irlanda.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Nel frattempo curiosiamo in breve tra le quote per il pronostico su Inghilterra Irlanda, che secondo l’agenzia Betsson dovrebbero essere praticamente a senso unico: il segno 1 infatti è quotato a 1,21, mentre poi si sale già a 5,90 in caso di pareggio per il segno X e si arriva fino a 14 volte la posta in palio sul segno 2 se l’Irlanda facesse il colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA

LE SCELTE DI CARSLEY

I Leoni hanno un c.t. ad interim, Lee Carsley, che nelle probabili formazioni Inghilterra Irlanda deve fare i conti con un po’ di assenze. Vedremo quanta voglia ci sarà di fare turnover, di base però possiamo indicare un modulo 4-2-3-1 con Pickford in porta, protetto dai due centrali Guéhi e Konsa, mentre Walker dovrebbe giocare terzino destro, con a sinistra Hall. In mezzo Gomes, Gallacher e Jones dovrebbero essere in tre per due maglie, mentre come centravanti puntiamo ancora su Kane, che alle sue spalle potrebbe avere Bellingham trequartista centrale con Bowen a destra e Gordon a sinistra.

QUALI MOSSE PER HALLGRIMSSON?

Dall’altra parte è islandese il c.t. dei Verdi, Heimir Hallgrímsson, che per le probabili formazioni Inghilterra Irlanda potrebbe scegliere un modulo 4-3-2-1, nel quale possiamo provare ad indicare questi possibili undici titolari a Wembley: il portiere Kelleher; davanti a lui la difesa a quattro formata da O’Shea, Collins, Scales e Brady; ecco poi un possibile terzetto di centrocampo formato da Szmodics, Cullen e Knight; infine, gli irlandesi nel reparto offensivo potrebbero proporre sulla trequarti Ogbene e Parrott a supporto del centravanti Ferguson.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guéhi, Konsa, Hall; Gomes, Gallagher; Bowen, Bellingham, Gordon; Kane. All. Carsley.

IRLANDA (4-3-2-1): Kelleher; O’Shea, Collins, Scales, Brady; Szmodics, Cullen, Knight; Ogbene, Parrott; Ferguson. All. Hallgrímsson.