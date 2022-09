BENEDIZIONE COPPIE GAY/ Vescovi fiamminghi, una ferita al metodo della fede che crea solitudine

Viene dal Benelux, più precisamente dai vescovi fiamminghi, la prima vera grande rottura della comunione con la Chiesa di Roma. I vescovi delle Fiandre hanno infatti approvato una liturgia di benedizione delle coppie omosessuali contravvenendo a quanto appena un anno fa il dicastero per la Dottrina della fede, con l’avvallo del Papa, aveva esplicitamente dichiarato.

Si tratta di un atto di per sé non così dirompente – l’intenzione è quella di perseguire “una Chiesa ospitale” senza alcun riconoscimento equiparabile al matrimonio – ma di un gesto che formalmente segna un precedente. Ed è il precedente il punto. Infatti la questione non è neppure sul che cosa è stato o non è stato permesso, quanto sull’idea di Chiesa che un simile provvedimento sottende.

Negli ultimi anni la Chiesa cattolica si è impegnata molto sul fronte della sinodalità, sottolineando a più riprese che non si crede da soli, che da soli – dinnanzi alla sfide del nostro tempo – si prendono abbagli o si soccombe. Questo ha animato un processo virtuoso che ha portato alla riforma della Curia, alla revisione dei criteri con cui sono scelti i cardinali, all’indizione di un sinodo dei Vescovi “metodologico” sulla sinodalità. L’intento non è quello di inserire la Chiesa in un processo democratico – non sarebbe nella Sua più profonda natura –, quanto di comprendere che mai come oggi occorre imparare a stimare di più il legame che c’è fra noi rispetto a quanto io possa pensare o ritenere. È molto più importante appartenere che avere ragione, è molto più decisivo seguire che dire la cosa giusta.

Purtroppo l’avvento delle nuove interazioni digitali lascia intendere che ciò che ultimamente conta è l’espressione della mia posizione, del mio pensiero, delle mie intuizioni. I cristiani, invece, hanno sperimentato che ciò che salva la vita è la partecipazione ad un’esperienza di salvezza che non è riducibile alle mie giuste elucubrazioni, ma che è un fatto che mi precede e che mi accompagna. Solo l’esperienza di un’appartenenza fornisce al cuore dell’uomo l’identikit di una Presenza che è possibile poi riconoscere nel cammino della storia e della vita. Frequentando ogni giorno la comunità cristiana io imparo i tratti inconfondibili di quel volto che poi, una volta che sono da solo nei marosi della quotidianità, posso riscoprire come vivo e presente. Le fughe in avanti, anche quando vengono da vescovi o da cardinali, più che un pericoloso strappo che mette in discussione il potere costituito sono una ferita al metodo della fede che è, appunto, l’essere-nella-Chiesa.

Le domande che vengono da tantissime persone cristiane che vivono l’esperienza dell’omosessualità e hanno intessuto legami significativi per la propria vita non si possono derubricare né con la severità del censore, che è al riparo dalla tempesta solo perché conosce la dottrina, ma neppure con la presunzione del moderno, che crede che ogni cosa che sorge nel tempo sia sempre da legittimare e mai da interrogare, spronare, far crescere. A ben vedere la legittimazione di quel rito di benedizione offende proprio quelle coppie che crede di poter ospitare, in quanto si arroga il diritto di risolvere un’istanza così profonda – come quella di chi chiede di essere riconosciuto – con una liturgia asettica e priva della forza che la Comunione ecclesiale è capace di donare agli atti di un popolo che si pone dentro la storia.

Le fughe in avanti possono essere molto belle sui giornali. Lasciano l’amaro in bocca a chi, al contrario, vorrebbe che la propria vita non fosse ridotta ad uno slogan, ad un’esibizione, ad un provvedimento che – in fondo – parla alla tristezza del cuore proponendo la solitudine delle decisioni. Quando invece – i cristiani questo lo sanno bene – tutta la mestizia della nostra anima trova sollievo solo nella festa preparata da Dio. Nella Comunione con una storia così antica che sembra impossibile poter abbracciare ancora oggi. E chiamarla semplicemente “Chiesa”.

