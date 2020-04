Benetta Parodi nella bufera per ravioli giapponesi/ “Ci hanno attaccato il virus e..”

Pubblicità

Benedetta Parodi è finita nell’occhio del ciclone ma questa volta non per colpa sua o per uno dei suoi programmi ma per quello che è successo tra i commenti al suo ultimo video. La bella conduttrice si è messa all’opera per spiegare ai suoi fan come preparare in casa gli amati ravioli cinesi di cui in molti stanno sentendo la mancanza in questi due mesi di quarantena. Dal ripieno alla pasta esterna, dalla cottura all’impiattamento, come sempre Benedetta Parodi ha messo insieme la sua ricetta con buona pace dei fan che hanno preso appunti felici ma non senza sorprendersi per un commento un po’ acido arrivato alla fine scatenando una vera e propria tempesta di polemiche. La Parodi ha sempre tentato lasciare da parte gli odiatori senza dare loro credito ma questa volta la tempesta l’ha travolta. Ma cosa è successo di così grave?

Pubblicità

SCONTRO SUI RAVIOLI GIAPPONESI

Uno dei suoi tenti, subito sotto il video della ricetta, ha accusato Benedetta Parodi di favorire un “popolo” reo di averci contagiato. In particolare, si legge: “Ma per favore, in questo periodo il giapponese? Vergogna!”. In molti si sono chiesti la motivazione dietro questa esternazione ed è a quel punto che è arrivata la spiegazione che non ha fatto altro che confermare una certa corrente di pensiero che tende ancora all’odio e all’estremizzazione del razzismo: “I cinesi ci hanno attaccato il virus per vari motivi e io non li perdono”. In molti lo hanno subito attaccato al grido di: “Ma il cibo che c’entra? Poi si parla di cibo giapponese, mi sembra del tutto fuori luogo. Non capisco il suo ragionamento, mi scusi”. Benedetta Parodi alla fine risponderà?

Ecco di seguito il video dello scontro:





© RIPRODUZIONE RISERVATA