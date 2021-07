Benevento, calendario Serie B 2021-2022/ Caserta: “Prima giornata? Conta condizione”

Il Benevento è pronto a scoprire il calendario di Serie B 2021-2022. Oggi, sabato 24 luglio, il sorteggio stabilirà quali saranno le partite che la formazione giallorossa dovrà affrontare, o più precisamente in che ordine dovrà farlo visto che le avversarie e le concorrenti sono ben note. Dunque chi affronterà il Benevento alla sua prima giornata di campionato? L’attesa è spasmodica: i tifosi delle streghe non vedono l’ora di scoprire contro quali club dovrà misurarsi la propria squadra del cuore nelle prime giornate di campionato. Grande curiosità di scoprire le date dei big match di questa nuova stagione. Il Benevento, infatti, non è la sola a puntare alla promozione in Serie A e dovrà vedersela contro squadre altrettanto ambiziose come Crotone, Frosinone, Lecce, Monza, Parma, Ternana e Brescia.

Benevento, calendario Serie B 2021-2022: contro chi gioca alla prima giornata?

Tra qualche ora scopriremo la prima giornata del calendario del Benevento, secondo il calendario di Serie B. Le prime partite sono quelle che incuriosiscono maggiormente i tifosi, ma non solo. Anche la parte finale del calendario può rivelarsi decisiva a fine stagione, soprattutto per una squadra che ambisce alla promozione o comunque ad obiettivi importanti. Sarà quindi interessante scoprire le ultime giornate del Benevento, anche se in casa giallorossa si tende a non gettare lo sguardo troppo al futuro. Ad esempio il tecnico Caserta, concentrato sulla preparazione della squadra per la prossima stagione, respinge le critiche e pone come focus il primo turno di campionato, entro il quale il suo Benevento dovrà farsi trovare pronto. “La condizione della mia squadra sarà importante fra un mese per la prima giornata di campionato, non adesso“, ha detto. Attesa di scoprire il primo avversario dei giallorossi dopo i sorteggi del calendario ed eventualmente qualche commento da parte degli addetti ai lavori.

