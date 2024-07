PALERMO, CALENDARIO SERIE B 2024-2025/ Scopriamo le giornate dei rosanero! (oggi 10 luglio)

PALERMO, CALENDARIO SERIE B 2024-2025: SI COMINCIA

A pochissimi minuti dalla cerimonia che formerà anche per il Palermo il calendario della Serie B 2024-2025, possiamo ricordare che cosa avevano fatto i rosanero siciliani nella scorsa edizione: si ricomincia dunque dai 56 punti in classifica raccolti nello scorso campionato dal Palermo tramite un bilancio di quindici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Potremmo dire “bene ma non benissimo”, con il sesto posto finale che ha garantito l’accesso ai playoff promozione, ma decisamente molto lontano da chi ha lottato per la promozione diretta.

A quel punto c’era ancora una strada per provare a salire in Serie A, ma il Palermo si è fermato in semifinale. Per la precisione, i rosanero avevano superato il primo turno con una vittoria casalinga per 2-0 contro la Sampdoria, ma l’avventura è terminata appunto in semifinale contro il Venezia, tra l’altro con pieno merito per i veneti che vinsero per 0-1 all’andata in Sicilia prima di imporsi anche al ritorno in Veneto, con il risultato di 2-1. Adesso quindi bisogna riprovarci, affidandosi al nuovo allenatore Alessio Dionisi: finalmente il sorteggio comincia davvero e quindi stiamo per scoprire come sarà il calendario del Palermo nella Serie B 2024-2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I ROSANERO CI RIPROVANO

Anche il Palermo sta per conoscere il calendario di Serie B 2024-2025: mercoledì 10 luglio è il giorno dedicato al sorteggio e i rosanero saranno idealmente a La Spezia per avere il quadro della situazione su giornate e big match che dovranno affrontare nel nuovo campionato. Quello vecchio, andato in archivio a giugno, si è concluso alla semifinale playoff: questa volta i rosanero sono riusciti a timbrare la post season e hanno anche eliminato la Sampdoria al primo turno, ma poi il Venezia si è rivelato di altro passo e ha portato a casa un doppio successo in semifinale.

Adesso dunque il Palermo riparte da qui: possiamo ricordare che lo scorso anno il calendario di Serie B 2024-2025 aveva previsto per i rosanero un immediato big match sul campo del Bari, la partita era terminata senza reti e per il Palermo era stato un po’ il riassunto del campionato di Serie B, non troppo entusiasmante e con qualche brusca frenata che aveva portato all’esonero di Eugenio Corini verso la fine della stagione regolare. Oggi il calendario di Serie B 2024-2025 ci dirà quale sarà la prima avversaria del Palermo, il cui obiettivo rimane senza ombra di dubbio la promozione.

IL NUOVO PALERMO PRENDE FORMA, ALLA PROVA DEL CALENDARIO SERIE B 2024-2025

Il Palermo che oggi scoprirà il calendario di Serie B 2024-2025 ha cambiato allenatore: come già detto Corini ha lasciato dopo un percorso tra luci e ombre, le ultime sette giornate di regular season più i playoff hanno visto la squadra rosanero affidata a Michele Mignani (esonerato dal Bari) che poi però è andato a sedersi sulla panchina del neopromosso e ambizioso Cesena, lasciando dunque vacante il posto di allenatore del Palermo. La società, che fa capo a City Group (quella di Manchester City e Girona) ha puntato in alto, scegliendo Alessio Dionisi.

L’anno scorso le cose non sono andate benissimo, con l’esonero subito dal Sassuolo poi retrocesso in Serie B, ma certamente Dionisi nel corso della carriera, e nelle tre principali categorie del calcio italiano, ha fatto vedere di avere buone capacità e di poter sviluppare un bel progetto basato anche su un calcio propositivo e offensivo. Il Palermo come già detto punta la promozione, una piazza come questa che ha conosciuto grandi stagioni in epoca recente non può certo nascondere le sue carte; ora però il calendario di Serie B 2024-2025 ci dirà quale sarà il percorso dei rosanero, a partire ovviamente dalla prima giornata.

